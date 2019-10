LET’S TWEET AGAIN! – GABRIEL GARKO, OSPITE DELLA ZIA MARA A “DOMENICA IN”, PARLA DEL SUO “AMICO SPECIALE” GABRIELE ROSSI E TWITTER ESPLODE: “MARA NON SA PIÙ COME CACCIARGLI FUORI L’OUTING” - “GARKO SI SPOSA CON UN AMICO SPECIALE CHE SE HO BEN CAPITO SI CHIAMA MARK CALTAGIRONE?” – “LO STUDIO DI MARA IL POSTO PREFERITO D’ITALIA PER ANNUNCIARE MATRIMONI MISTERIOSI” – “GARKO INCOMINCIA AD ASSOMIGLIARE INQUIETANTEMENTE A IMMA BATTAGLIA…(VIDEO)

MARIA VENIER SHOW CON GABRIEL GARKO A "DOMENICA IN"

[Righetto]@Ri_Ghetto

gabriel garko ospite di mara venier 5

Il trash italiano, privo dei principali programmi tv fino ad anno nuovo, ha bisogno di una nuova soap dopo Partiful e sappiamo che quella soap è Garkoful. Con chi è fidanzato? La persona esiste davvero? Gabriel è babbo e marito? QUALE È LA VERITÀ? #DomenicaIn

diodeglizilla @diodeglizilla

Insomma Garko si sposa con un amico speciale che se ho ben capito si chiama Mark Caltagirone? #domenicain

Fabio@bjo92

Lo studio di Mara il posto preferito d’Italia per annunciare matrimoni misteriosi #domenicaIn

gabriel garko ospite di mara venier 3

persona isquizita@unuomopop

Dario è gay e Gabriel no? Non sto capendo. #domenicain

diodeglizilla @diodeglizilla

Mara non sa più come cacciargli fuori l’outing. Fra un po’ farà il gioco del “ti piace”. - Hmmm, ti piace mangiare? - E ti piace la montagna? - I cani? - Il ballo? - Il canto? - Il cazzo? #domenicain

iamellico@iamellico

Mara cerca di far fare coming out da un anno a Gabriel, ma non ci riesce. #DomenicaIn

gabriel garko 2

Maurizio Kostanzo@MauryKostanzo

Mara è talmente piena che a breve urlerà “Daje amore della ssssia, dillo che te piace er cazzo!” #domenicain

Thresh@HeyThreshold

#Mara: "Possiamo dì che stavi male o pure questo nun se po' dì?! Nun se po' dì niente, mamma mia!" .

#DomenicaIn

Pasquale@pakywood

MARA: "NZE PO DÍ NIENTEEEEEEEEEE?" #domenicain

Anastasia Beaverhausen@donato_off

gabriele rossi

“Buttate! Buttate! Sei bello, sei bravo, ti devi buttare!" Vorrei anche io una Zia Mara life coach #DomenicaIn

lallero@see_lallero

"E' l'unica fede che mi entra" vabbè mi sto zitto, lascio parlare il mio radar e forse non solo il mio. #domenicain

mara venier 1

Maurizio Kostanzo@MauryKostanzo

Vabbè, lo ha ammesso, ha parlato di “amico speciale” per non dire fidanzato. #DomenicaIn

TheFolloWerTv!@TheFolloWerTv

Gabriel Garko sta a Gabriele Rossi come Tiziano Ferro sta a Victor Allen #domenicain

WhyTheLongFace? ??‏ @IlCarmi73

"Ma tu ed Eva quando eravate insieme, che coppia eravate?" Venier tra il gay friendly e il perfido. Adoro #domenicain

gabriel garko 3

Pasquale@pakywood

Il sottotesto è "eravate un gay ed una lesbica che si coprivano a vicenda" #domenicain

Borraccino - È USCITO il QUARTO EPISODIO@borraccino_

Garko incomincia ad assomigliare inquietantemente a Imma Battaglia

#DomenicaIn

Filippo Ghirardi@FilippoGhirardi

Ho una stima infinita per Eva Grimaldi che se n’è fregata di tutti e ha raccontato al mondo la sua felicità. Un esempio, specialmente in un Paese così. #domenicain

gabriel garko ospite di mara venier 4

PEECAK®@peecakR

Garko scrive un libro come la De Lellis. #domenicain

TheFolloWerTv!@TheFolloWerTv

Scrivere un libro is the new ho fatto un calendario #domenicain

Saverio Capobianco@Saverio_94

Meraviglioso come in questa intervistata il "non detto", l'implicito, la comunicazione non verbale di Garko trasmette molto più delle tante parole che vengono dette. #domenicain

gabriel garko ospite di mara venier 2

Maurizio Kostanzo@MauryKostanzo

Ma a noi che ce frega se a Garko piacciono gli uomini o le donne? “Non difenderti più”. Ha ragione Mara. #DomenicaIn

Nicola Ginetti@nickginetti

Gabriel Garko: "mi sembra di essere dallo psicologo" #DomenicaIn

BubinoBlog@bubinoblog

Mara è conduttrice, autrice, regista, psicologa e "madre confessore". Il tutto condito da leggerezza, tatto e risate, che è la cosa più importante. Dare il giusto peso ai fatti della vita. #DomenicaIn

TheFolloWerTv!@TheFolloWerTv

gabriel garko gabriele rossi

Quando la domenica mattina ti dimentichi di fare la doccia ed hai ancora i segni del gel sui capelli messo la sera prima per andare in discoteca #DomenicaIn

Francesco Schiavinato@schiavinatof

Io quando so tutto e aspetto che l’altra persona confessi #DomenicaIn

#DomenicaIn

stefano®@stefanochelotti

Gabriele Rossi ha la stessa fede al dito di Garko. #domenicain

gabriel garko ospite di mara venier 1

Da "www.leggo.it"

Gabriel Garko è il primo ospite di Domenica In. In studio con Mara Venier l'attore confessa di aver provato a vivere la sua vita, non solo privata, ma anche professionale in modo defilato, pur non riuscendoci grazie ai giornali di gossip. Mara sottolinea questo cambiamento nella vita di Gabriel, che lo ha portato a stare 3 anni lontano dalle scene, e chiede a che punto e come abbia deciso di cambiare la sua vita.

«La mia vita precedentemente non era divisa tra la sfera professionale e privata. Quando ho preso consapevolezza che Gabriel Garko aveva preso il posto di Dario Oliviero, ho deciso di cambiare.

gabriel garko 1

Ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono cresciuto, il successo l'ho voluto io, ma mi rimprovero di non aver vissuto a pieno la mia vita privata e ora la pretendo». Mara sottolinea come lui abbia definito la sua vita, in un periodo, come una "prigione dorata" e Gabriel conferma di aver vissuto anni in cui pensava di essere felice, ma in realtà non lo era.

gabriele rossi

«Per me è stato determinante un giorno davanti allo specchio», spiega, «mi sono visto bene e non ho visto me, ho visto una copertina. A quel punto mi sono spaventato, sono andato a Londra da solo per rilassarmi e poi sono tornato, ho proseguito, ma poi l'incidente che c'è stato a Sanremo mi ha fatto riflettere e ho scelto di cambiare».

Poi Mara fa vedere una vecchia intervista a Domenica In in cui Gabriel mostra la fede. L'attore replica di aver ricevuto molte chiamate, confessa di avere quell'anello da 2 anni. Poi confessa: «Non sono sposato, questa è una fede a cui tengo molto», ma Mara in diretta lascia intendere che crede che le parole dell'attore non siano la verità.

gabriel garko

Gabriel chiarisce: «Io voglio che alcune cose restino private, non voglio mostrare tutto a tutti, soprattutto dopo il periodo che ho vissuto». La conduttrice coglie il punto del discorso e spiega: «Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una persona per te speciale, poi dirai tu quello che vuoi quando ti sentirai pronto», e a quel punto l'attore chiarisce: «Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull'aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato ma su una scelta all'interno delle mura di casa mia».

mara venier 2

Gabriel Garko confessa che la sua grande paura è che le sue dichiarazioni vengano fraintese o alterate, così preferisce mantenere la privacy in questa fase della sua vita in base anche alle esperienze passate vissute. Ammette di desiderare un figlio ma chiarisce: «Forse è tardi, ho quasi compiuto 47 anni, ma mai dire mai».

