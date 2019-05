LET’S TWEET AGAIN – GRANDE BORDELLO EDITION! – “AVANTI DI QUESTO PASSO E GIORGIO, IL TRADITORE SERIALE FIDANZATO DELLA ANDRÉ, SI FA BECCARE PURE A LIMONARE CON MARK CALTAGIRONE” – “ELIANA MICHELAZZO: “DA 10 ANNI HO UN FIDANZATO FANTASMA, SIMONE COPPI: MI MANDAVA FOTO, MESSAGGI, UN ANELLO, MI SONO TATUATA IL SUO NOME. ADESSO, ASCOLTANDO LE STORIE DELLE ALTRE VITTIME, HO CAPITO LA VERITÀ: NON ESISTE. 10 ANNI E MANCO UNA SCOPATA? DUE DOMANDE PRIMA NO?” - “A SERENA RUTELLI PROBABILMENTE STASERA ARRIVERÀ UNA LETTERA DA PARTE DEL CUGINO DEL SUO EX FIDANZATO DELL’ASILO”

Trash Italiano @trash_italiano

grande fratello vip 13

Barbara alle 18: stasera parleremo di Pamela Prati

Barbara alle 21.40: tra poco parleremo di Pamela Prati

Barbara alle 23.30: tra poco parleremo di Pamela Prati

Barbara alle 00.57: tra poco parleremo di Pamela Prati

Barbara il 26 Agosto: tra poco parleremo di Pamela Prati

Trash Italiano @trash_italiano

Ricapitolando:

- anche Barbara è stata ingannata da un certo Coppi che non esiste

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime

- Eliana è stata sposata per 10 anni con un uomo che non esiste (con cui però ha fatto anche Stories su Instagram, non so come) #GF16

Anit ?‏ @anit_rap

Eliana Michelazzo: “Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste“

10 ANNI E MANCO UNA SCOPATA? DUE DOMANDE PRIMA NO?

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

grande fratello vip 11

Barbara che crea hype su Eliana Michelazzo. Che goduria quando arriveranno i Carabinieri a scortarla in caserma (magari)

#GF16

Francesco Canino‏ @fraversion

ma questo monologo della D'Urso cos'era, una scena de La dottoressa Giò? #GF16

BagnoTrash‏ @TrashAmmme

Ma vi immaginate se per 30 minuti mandassero in vacca la puntata piazzando al centro studio la macchina della verità dall'Alabama con Eliana Michelazzo?

AMEREI ALLA FOLLIA

#GF16

Francesco Canino‏ @fraversion

SPOILER: sul Trono di spade non sale Eliana Michelazzo. #GameOfThones #Got

grande fratello vip 14

MillaCarbo‏ @MillaCarbo1

Da quando Greta ha parlato del surriscaldamento climatico non c’è più stato un giorno caldo. Speriamo non parli mai di cazzi.

CHOC - non è Caltagirone‏ @capatesuspigolo

Da quando Eliana Michelazzo ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste non ha smesso di piovere.

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Grasso sulla Prati è tutto un "quanto spazio a una panzana" e "in fondo tutti sapevano". Proprio il Corriere fu tra i primi a dare spazio alla bufala nozze-figli in affido con una paginata firmata da Candida Morvillo. Sottolineo che tutti i giorni il sito si occupa del caso.

grande fratello vip 3

Andrea Fabiano‏ @AndreaFabiano

Anche io tantissimi anni fa ero stato convinto di essere fidanzato con una ragazza che pero' non avevo mai incontrato. Poi ho capito tutto quando ho scoperto che il suo finto nome era Simone Coppi.

contechristino‏ @contechristino

De Andrè - Sarei normale te, basta guardarti

(Frase che la qualifica in tutto e per tutto)

Malgioglio - Amore io sono anormale, ma tu sei una vera pazza. PAZZA.

Grazie Cristiano.

#GF16

Paola.‏ @Iperborea_

grande fratello vip 12

Malgioglio con la voce rotta dal pianto ricordando l'amicizia con De André. Francesca, va bene tutto ma non spezzare il cuore alla zia Malgy, basta #GF16

VIPeriSSima‏ @Viperissima_

Malgioglio: "Le donne non sono dei kleenex"

Zanicchi: "Eeeh, lo hai già detto l'anno scorso!"

#GF16

TAFFO‏ @taffoofficial

Per funerali e camere ardenti AFFITTASI #FrancescaDeAndrè disperata in lacrime. Risultato similvero, bassa spesa tanta resa. Contattare 06 488868 per info e prenotazioni. Maggiori info e demo su #GF16

grande fratello vip 4

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Francesca De André, odiata e odiosa, é nata per i reality, carisma e carattere, un uragano catodico. #GF16

CHOC - non è Caltagirone‏ @capatesuspigolo

Mi sembra evidente che il vero Grande Fratello sia a casa di Francesca De André e non nella casa del #GF16.

grande fratello vip 5

Francesco Canino‏ @fraversion

mi piace la delicatezza di Iva Zanicchi. Quella piange e si dispera per le corna e lei anziché consolarla le dà della poco di buono.

#gf16

Francesco Canino‏ @fraversion

avanti di questo passo e Giorgio, il traditore seriale fidanzato della André, si fa pure beccare pure a limonare con Mark Caltagirone.

#GF16

grande fratello vip 10

CHOC - non è Caltagirone‏ @capatesuspigolo

Chissà se, dopo 3 puntate di #GF16 sul tema corna, Francesca De André ha capito ciò che Carmelita vuole: la sua love story con Gennaro nella casa per parlarne nei prossimi mesi a #Pomeriggio5

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Serena Rutelli é la cosa più bella, dolce e spontanea del #GF16.

grande fratello vip 1

Tonia ?‏ @ToniaPeluso

Entro l’ultima puntata Serena arriverà ad incontrare anche l’ultimo figlio illegittimo di Diego Armando Maradona e il padre di Paola Caruso. Vedrete. #gf16

Elisa Ottino‏ @Elisss_eo

A Serena Rutelli probabilmente stasera arriverà una lettera da parte del cugino del sue ex fidanzato dell’asilo. #GF16

Barbara d'Urso‏Account verificato @carmelitadurso

Boom per il @GrandeFratello!!! 20,75% di share con picchi del 36% di share e di oltre 4 milioni 300 mila spettatori!!! Contro Montalbano!!!! GRAZIEEEEE

#gf16 #auditel #boom #colcuore

grande fratello vip 8

VIPeriSSima‏ @Viperissima_

Situazione sentimentale

#GF16

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

ODDIO CHE ALTRO SCENEGGIATO SI PROSPETTA PER MERCOLEDÌ a #noneladurso . ADORO QUESTO FILONE RUSPANTE DI FICTION MEDIASET

#GF16

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

"Perché Mediaset e Rai (il cosiddetto servizio pubblico) hanno dato così tanto spazio a questa operazione di ciarpame, di dilettazione pietosa?" (Aldo Grasso, oggi sul Corriere della Sera, su matrimonio di #PamelaPrati). Bella domanda. Da rivolgere al direttore del Corriere.

grande fratello vip 9

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

"MA GOSA STAI DIGENTO" parola di Cristiano Malgioglio!! #GF16

? ? ? ? ? ? ? ?‏ @lapaticaneroblu

I ragazzi fanno bene a lasciarti. Cristiano Malgioglio su tela. #GF16

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

E dopo "A CASA MIA", a sto giro mi sa che grida "LE CORNA MIE!" #GF16

grande fratello vip 6

Francesca‏ @Fr4ncyTUrry

La sorella della De Andrè si scaglia duramente contro il Grande Fratello – i post

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Il tapiro sulla mensola di casa di Tina. Che belli che sono i figli di Kikò e (dell’ex moglie) Tina Cipollari. #GF16

RamaTrash‏ @RamaTrash8

#GF16 IO IN QUESTO MOMENTO.

Trash Italiano‏Account verificato @trash_italiano

#GF16

Luca Dondi‏ @lucadondi94

grande fratello vip 7

Ciao Matteo Salvini #GF16

Michele Gessa‏ @MeanGorgeous

" Spero che la gente prepari tanti Pop Corn, bastano anche solo i Pop TANTO DI CORN NE ABBIAMO ABBASTANZA " #GF16

