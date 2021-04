DAGOSELEZIONE

TrashBoy@Trash___Boy

L'#isola 2,8 milioni - 16,9% Ci sono piú concorrenti che telespettatori. #AscoltiTv

isola dei famosi 6

BubinoBlog@bubinoblog

“L'Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono felice per Ilary, naturalmente". La macumba di Alfonso a gennaio

Massimo Falcioni@falcions85

Diranno che c'era il Napoli. Ma il 16,9% dell'#isola è figlio di un casting di 'non famosi' (ossimoro) e di dinamiche deboli e forzate.

Pensavate davvero che il nuovo Fiorello spostasse gli equilibri?

Si salva solo la Blasi, ma la sua ironia non può bastare a reggere la baracca.

Francesco Canino@fraversion

isola dei famosi 7

stupenda Ilary Blasi palesemente annoiata dalla mosceria di questi concorrenti. E come darle torto. #isola

contechristino@contechristino

Con il ritiro di Paul siamo a cinque ritirati (Ferdinando, Braida, Elisa, Brando, Paul) contro TRE soli eliminati effettivi (Akash, Daniela, Drusilla). E siamo all'undicesima puntata. #isola

contechristino@contechristino

Cambierei lo slogan da "Liberi di sognare" a "Liberi di andarvene solo se vi fate male". #isola

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#isola dopo #brandogiorgi #ElisaIsoardi anche #PaulGascoigne lascia per infortunio . Inoltre #Ubaldo ha mal di denti. #awed e sottopeso ...

insomma c’è una strana macumba hondurenga. Allucinante

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

isola dei famosi 1

Quindi fuori anche l’altro famoso #gaiscogne

Pianetini @Pianetini_

Rosaria Cannavó, Manuela Ferrara, Emanuela Tittocchia, Ludovico Vacchelli nuovi naufraghi dell’#isola (famosi??)

Renato Franco@ErreEffe7

Quattro nuovi concorrenti che non ne fanno uno buono #isoladeifamosi #isola

Renato Franco@ErreEffe7

A conferma che i nuovi arrivati sono sconosciuti si presentano tutti agli altri concorrenti #isoladeifamosi #isola

Francesco Canino@fraversion

certo che per scegliere come concorrente Emanuela Tittocchia - una che ci prova da vent’anni a diventare famosa e non ci riesce nemmeno per sbaglio - sono arrivati a raschiare oltre il fondo del barile. #isola

threshold, il napolitano fugoso @heythreshold

tommaso zorzi

manuela ferrara gran paracula che difende fariba solo perché si è letta prima i social,

torna a fare l'olgettina, ridicola

#isola

Caciottaro@Caustica_mente

Cannavò e Ferrara hanno pure già fatto un reality insieme UN DUE TRE STALLA #isola

Caciottaro@Caustica_mente

Se al #GFvip Adua del Vesco è diventata Rosalinda Cannavò, all’ #isola Rosaria Cannavò diventerà Ada del Pesco? #isoladeifamosi

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ilary: "Vedo la Titocchia preoccupatissima".

Rosolino: "Sai la quiete prima della tempesta"

#isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Matteo Diamante.

isola dei famosi 2

Che poi io avevo letto all'inizio per sbaglio Damante. Per un attimo (stranendomi) ho pensato che, andati via Isoardi, Giorgi e Akash, avessero chiamato qualcuno con un minimo d'appeal. E invece: #matteodiamante #isola

Caciottaro@Caustica_mente

Uno che faceva un reality a chiavare promiscuamente davanti alle telecamere non lo avrei chiamato #isola #isoladeifamoso

Saverio Capobianco@Saverio_94

L'#isola è l'unico reality in cui i concorrenti nel corso delle puntate invece di diminuire aumentano.

Francesco Canino@fraversion

“Mi sento una Barbie perché piango dalla mattina alla sera. Comprerò delle cose rosa quando uscirò di qui”. Ammazza che concentrato di cliché Gilles Rocca. Qualcuno gli dica piangono anche gli uomini. #isola

BertoBarto@BertoBarto26

isola dei famosi 10

Questo è quello che succede quando fate diventare famoso un bono solo perché è bono. #Isola

BICCY.IT@BITCHYFit

Ogni volta che Gilles Rocca viene messo in discussione su qualcosa tira in ballo la fidanzata e le fa una dedica d'amore, che palle #Isola

contechristino@contechristino

Mamma mia Gilles Rocca un surrogato di arroganza, permalosità, aggressività repressa, pesantezza. Questi versi mentre qualcuno parla UNO li vai a fare a casa tua, DUE queste frasi ad effetto da vittima incompresa c'hanno scartavetrato i cosidetti. #isola

isola dei famosi 3

TrashBoy@Trash___Boy

Ma gli opinionisti seguono il programma? Secondo la Lamborghini, Francesca Lodo non è mai stata nominata. Secondo la Zanicchi, Vera Gemma sarà sicuramente salvata dal pubblico, quando in realtà l'ha già eliminata 3 volte.

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

"POR FAVOR UN CAVOLO" Valeria Marini show a #Supervivientes, che fossi Canale 5 trasmetterei il giovedì al posto dell'#Isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Valeria Marini al conduttore dell’Isola Spagnola: “Ti amiamo...” Conduttore: “Ma se non mi conosci” #SVGala3 #Supervivientes #isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Chissà se a Banijay rosicano:

isola dei famosi 4

Supervivientes ha 3 prime serate

Supervivientes fa molti più ascolti Supervivientes sempre in diretta,

l'#Isola no Banijay ha i diritti internazionali del format ma Superviventes è prodotto da Bulldog TV

andrea cerioli 1 isola dei famosi 5 isola dei famosi 11 andrea cerioli 2 vera gemma gilles rocca isola dei famosi 8 isola dei famosi vs supervivientes vera gemma 1