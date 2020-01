LET’S TWEET AGAIN – IL MEGA SCAZZO MARINI/RUSIC: “VALERIA PASSA DALL'ATTACCARE RITA CON TANTO DI RASSEGNA STAMPA PIEGATA NELLE ZINNE A 'DAI CARA DIMMI COME STAI QUI TUTTO BENE?' – LA MARINI PARLA DEL SUO SPETTACOLO, ANNUNCIA IL NOME DEL NUOVO FIDANZATO, RIESUMA LO SCOLAPASTA, PARLA DELLE COTOLETTE, 'VERBA VOLANT E SCRIPTA MANENT, TU LO CONOSCI IL LATINO?''' – “ZEQUILA: "VALERIA È IL TRIPLO DI TE" ANDIAMO BENE” - ELIA: ''E' UNA CESSA'' - VIDEO

DAGOSELEZIONE

BITCHYF.IT@BITCHYFit

rita rusic vs. valeria marini 2

Valeria Marini che si tira fuori dalle tette gli screen delle interviste che Rita Rusic ha fatto contro di lei FANTASTICA #GFVip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Mi sento male per Valeria che passa dall'attaccare Rita con tanto di rassegna stampa piegata nelle zinne a "dai cara dimmi come stai qui tutto bene?" #GFvip

Eli@eliscrivecose

RUSIC: “Guarda non è facile stare qui”

MARINI: “GUARDA CHE QUI È CASA MIA IO ERO QUI ALLA PRIMA EDIZIONE IO SONO ARRIVATA IN FINALE”

Ti prego Valeria sei pazzesca rivendica la residenza.

#GFVIP

valeria marini

[Righetto]@Ri_Ghetto

MARINI ALLA RUSIC: “TU SEI A CASA MIA QUESTA È CASA MIA”

STO MALE VALERIA SEI ICONICA

#GFvip

treshow@stoingazatanera

Valeria Marini si siede.

Rita si siede alle sue spalle costringendola a cambiare lato.

Valeria Marini cambia proprio divano perché non sarebbe più a favore di spacco altrimenti.

#gfvip

Il Cavaliere del Trash@IlCavdelTrash

La Rusic starà pensando:"Ma posso parlare io con una conciata in questo modo?" #GFVIP

Drew@AndreaGalastro

Valeria Marini ha cambiato 247 registri e argomenti in 10 minuti. Ci ha messo in mezzo anche un “I love you baby” a caso, maestra. #GFVIP

rita rusic vs. valeria marini 1

Mario Manca@MarioManca

La Marini che interrompe la conversazione con la Rusic perché non gliene frega niente e ne approfitta per fare pubblicità al suo spettacolo teatrale, è tutto bellissimo. #GFvip

Madame Y@yleniaindenial

Valeria Marini nella casa

-parla del suo spettacolo

-annuncia il nome del nuovo fidanzato

-riesuma la storia dello scolapasta

-parla delle cotolette

-"VERBA VOLANT E SCRIPTA MANENT, TU LO CONOSCI IL LATINO?" #GFVIP

barbara alberti

Tonia @ToniaPeluso

- Mi sono fidanzata

- Ho avuto successo senza essere la moglie di

- Domani sono alla Repubblica delle donne

- Sono a teatro

- Ricordi lo scolapasta?

Valeria è entrata solo per fare la rassegna di tutti i suoi successi

#GfVip

Cristy@Cristin18428612

La Marini è andata al #gfvip per:

- parlare dello scolapasta

- parlare del lavoro che sta facendo nominando l'Italia ogni 2secondi

- dire a tutti che è fidanzata

rita rusic

T R I S T A N CALTAGIRONE @Tristan__esdpv

ANCHE NELLO SCONTRO CON RITA, VALERIA È RIUSCITA A SPONSORIZZARE IL SUO SPETTACOLO. TUTTO CIÒ MI AMMAZZA

#GFVIP

Eli@eliscrivecose

Valeria ha cambiato 740 personalità, dal rivendicare la sua superiorità in quanto inquilina finalista della prima edizione a “AH SÌ? MI VEDI? AHAHAHAH È VERO CI SONO LE FOTO COMUNQUE VA BENE ALFONSO LA PERDONO AHAHA COMUNQUE IO SONO FAMOSA SENZA ESSERE MOGLIE DI NESSUNO”

#gfvip

vittorio cecchi gori

@lvnglm

Rita Rusic che parlando con Valeria Marini esclama: "Io sono vittima di violenza, non sopporto le voci alte" é onestamente il mio mood

#GFVIP

lallero@see_lallero

Antonella Elia (nel cast de La Repubblica delle donne) per Valeria Marini (nello stesso cast): "Lei un cesso colossale, tu nemmeno una piega"

#GFvip

Davi De@davided81

Ho appena sentito Antonella Elia dire di Valeria Marini "è un cesso colossale", meravigliosa la complicità femminile

alfonso signorini e valeria marini

#GFVip

ems@niallismysmjle

spero che Alfonso venerdì dica qualcosa ad Antonella riguardo quello che ha detto su Valeria Marini perché è stata davvero stronza.

#GFVIP

lallero@see_lallero

Antonio Zequila: "Valeria è il triplo di te" ahmbè andiamo bene.

#GFvip

valeria marini

Eli@eliscrivecose

ALLORA ANTONIO ZEQUILA ABBI IL CORAGGIO DI DIRLO DAVANTI A VALERIA CHE È IL TRIPLO DI RITA, PICCOLO LURIDO UOMO #GFvip

Tonia @ToniaPeluso

Zequila schifoso qual è dice a Rita che la Marini è tre volte rispetto a lei in video perché per offendere una donna simpatica e brillante come Valeria quasi sempre si tira fuori il girovita. Schifo.

#GfVip

Mario Manca@MarioManca

valeria marini rita rusic

«Sei elementare cara Wanda, mi piaci per questo». Adoro la paraculaggine di Barbara Alberti che, sopra alle righe, sta dicendo che gli interventi di Wanda Nara al #gfvip sono profondi quando una pozzanghera davanti allo scivolo del parco giochi.

Trash Italiano@trash_italiano

Mettete la risata di Wanda Nara su Spotify per favore?

#GFVIP

lallero@see_lallero

Nemicamatissima. #GFvip

Mariangela B.@littlethingsmar

Valeria Marini:"Io non porto rancore" Sempre Valeria Marini: #GFVIP

antonella elia

BITCHYF.IT@BITCHYFit

Quando ti mente ma hai gli screenshot #GFVip

erminyottone@Fiordalisola1

Il vestito della Marini è della maison vilipendio #GFVip

LuciLuci78@LuciLuci78

La Rusic interessatissima alle dinamiche del programma #GFVip

LoveSeventh@LoveSeventh

rita rusic vittorio cecchi gori

Ricordiamoci colui che la Marini e la Rusic si sono contese per anni #GFVIP

Marco Marran@marco_marran

Io che guardo Rusic Vs Marini #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

“Adesso la ammazzo adesso la ammazzo adesso la ammazzo” #GFvip

Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

gfvip 3

Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila e Antonella Elia offendono Valeria Marini: «È un cesso». Dopo lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic durante la quinta puntata ha divertito il pubblico da casa, un po' meno le offese che alcuni inquilini hanno rivolto alla Marini credendo di non essere ascoltati.

La lingua lunga di Antonella Elia colpisce ancora, ma stavolta è in buona compagnia. Dopo l'incontro con Valeria Marini, Rita Rusic raggiunge i suoi compagni che l'accolgono a braccia aperte complimentandosi con lei soprattuto per la classe con cui ha gestito il faccia al faccia.

cecchi gori rusic

Ai complimenti, però, si sono aggiunti dei commenti che stanno scatenando una grande bufera su twitter. Antonella Elia parlando con la Rusic dice: della Marini «è un cesso, dai. Ma come si fa? Lei è un mostro», a darle man forte anche Antonio Zequila: «era il triplo di te». Parole poco edificanti e deprecabili, il pubblico chiede a gran voce l'intervento di Signorini.

clizia incorvaia bacia zequila gfvip 2