C'È UNA GRANDE SPACCATURA NELLA FAMIGLIA DEL VECCHIO - PER SCALARE MEDIOBANCA, IL BILLIONAIRE HA PROMESSO ALLA BCE DI NON TOCCARE I MANAGER NE' IL PIANO INDUSTRIALE DI NAGEL. E ALLORA TRA I FIGLI C'È CHI SI CHIEDE: PERCHÉ METTERE UNA MONTAGNA DI MILIONI IN PIAZZETTA CUCCIA SE NON POSSIAMO TOCCARE PALLA NÉ METTERE LE MANI SUL VERO OBIETTIVO, CIOÈ IL TESORO DELLE GENERALI? - IL CONFLITTO TRA I 6 FIGLI DELL'OTTUAGENARIO E LO SCONTRO TRA IL MANAGER BARDIN E IL SODALIZIO TRA FRANCESCO MILLERI (AD) E ZAMPILLO (MOGLIE DI DEL VECCHIO) - FINO A QUANDO DEL VECCHIO NON POTRA' METTERE BECCO IN MEDIOBANCA? TRE LUNGHI ANNI DURANTE I QUALI POTREBBE ACCADERE DI TUTTO.....