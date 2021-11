LET’S TWEET AGAIN! – LE PAROLE DI ALFONSO SIGNORINI SULL’ABORTO SCATENANO I TWITTATORI, DIVISI TRA IL MANGANELLO E LE BARRICATE IN NOME DELLA LIBERTÀ DI PAROLA – “IL VACCINO CONTRO SIGNORINI SI CHIAMA TELECOMANDO” – “SIGNORINI RIVENDICA LA LIBERTÀ DI PENSIERO, MA QUANDO DICE 'NOI' PARLA A NOME SUO, DELLE OPINIONISTE, DELLA PRODUZIONE, DEL PROGRAMMA E ANCHE DELLA RETE” – “STRISCIA LA NOTIZIA" IRONIZZA: "NOI INVECE SIAMO CONTRARI A SIGNORINI E A TUTTE LE SUE FORME" – GIORGIA MELONI: “MI RAMMARICA CHE QUESTA AGGRESSIONE SIA FOMENTATA DAGLI STESSI CHE SI ERGONO A PALADINI DEL RISPETTO E DEI DIRITTI…” - VIDEO

Alfonso Signorini @alfosignorini

Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne.

il tweet di signorini

Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni

Alfonso #Signorini è vittima di un linciaggio online per aver espresso un'opinione - condivisibile o meno - sull'#aborto. Mi rammarica che questa aggressione, a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti.

laura boldrini@lauraboldrini

Un motivo in più per continuare a non guardare il #GFvip. A noi donne nessuno può imporre quello che dobbiamo fare. Abbiamo lottato per avere una buona legge sull'#aborto confermata anche da un referendum. #Signorini, giù le mani dalla 194.

Chiara Gribaudo@chiaragribaudo

A #Signorini segnalo che gli italiani han votato per #aborto 40 anni fa. Alle destre che invocano la libertà di espressione ricordo che il diritto di parola agli antiabortisti non è negato, a differenza del diritto all'aborto in alcune parti d'Italia. Giù le mani dalla legge 194

Pietro Raffa@pietroraffa

Giorgia Meloni dice che #Signorini sarebbe vittima del pensiero unico. Una domanda: dire "siamo contro l'aborto in ogni sua forma" davanti a più di 3 milioni di persone, senza contraddittorio, è invece simbolo di un dibattito sano?

Miky@MikyS03

#striscialanotizia ironizza: "NOI invece siamo contrari a Signorini e a tutte le sue forme"

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Signorini rivendica la libertà di pensiero, ma quando dice “noi siamo…” parla a nome suo, delle opinioniste, della produzione, del programma e anche della rete che lo trasmette. #GFVIP

Mario Adinolfi@marioadinolfi

Oggi il tema aborto occupa paginate, con le reprimenda dei kapò di regime alla Selvaggia Lucarelli contro l’opinione espressa da Signorini. È mostrato il tic autoritario, talebano e per nulla laico, di chi vuole impedire all’idea prolife di esistere. Per chi sgarra, manganello.

auro| baci stellari@darveyfeels_

Alfonso Signorini dice “noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”, io dico noi siamo contrari ad Alfonso Signorini alla conduzione dei programmi televisivi, in ogni loro forma.

Nicola Brunialti@Nicolabrunialti

Il vaccino contro Signorini si chiama "telecomando". #Signorini

Ciro Pellegrino@ciropellegrino

Alfonso #Signorini è giornalista professionista. Il suo «siamo contrari all' #aborto in ogni sua forma» in tv a #gfvip in assenza di adeguato contraltare e completa informazione può far ipotizzare violazione deontologica (art. 2 comma A del Testo unico) pure se è uno show.

