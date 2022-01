LET’S TWEET AGAIN! – AL "GF VIP" ALEX BELLI VIENE MOLLATO (PER FINTA) DA DELIA DURAN DURANTE UNO SCAZZO (SCRITTO MALE E RECITATO PEGGIO) E I TWITTATORI GIRANO IL COLTELLO NELLA PIAGA: “QUESTI DUE CHE LITIGANO IN DAD. CHE RIDERE” – “HO TROVATO L'UNICA PERSONA AL MONDO CHE RECITA PEGGIO DI ALEX: LA MOGLIE” - “TUTTO QUESTO A MEMORIA SENZA LEGGERE IL GOBBO, CHE SOAP” – “DELIA CHE APPENA METTERÀ PIEDE IN CASA INFILERÀ LA LINGUA IN BOCCA AD ALESSANDRO E GIANMARIA SCATENANDO IL PANICO…” - VIDEO

DAGOSELEZIONE

delia duran

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

#GFVIP, trentatreesima puntata – Nathalie stravince il televoto, 3 donne a rischio eliminazione. Delia ’scarica’ Alex

BICCY.IT@BITCHYFit

Delia Duran che si prende una pausa da Alex Belli per entrare al #GFVip da single, che soap mal recitata che amiamo

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Però sono bravi Alex e Delia, tutto questo a memoria senza leggere il gobbo #gfvip

TrashBoy@Trash___Boy

Questa tra Delia e Alex è una vera litigata artistica. #GFVip

BagnoTrash@bagnotrash

ALEX E DELIA LITIGANDO IN DAD CHE RIDERE #gfvip

alex belli

GinGin@GinGin1901

Il teatrino PATETICO di Belli, Delia e Soledad. Raga mi son caduti i Maroni e sono arrivati a Cinecittà. Artisticamente parlando, sia chiaro. #gfvip

TrashBoy@Trash___Boy

Delia: "Mi sono presa una pausa da Alex".

Come mettere le mani avanti, per poter flirtare liberamente in casa, con Basciano, "nemico del marito".

Il teatrino (parte 2) sta per iniziare. #GFVip

contechristino@contechristino

Il modo in cui Alex finge (male) di non conoscere parola per parola il monologo-revenge recitato (anche questo male) da Delia, che lui stesso le ha scritto con post scriptum *termina portando alla bocca un pizzico di miele per favorire l'applauso. #GFVIP

alex belli e delia duran 2

MasterBB@MasterAb88

Delia con un colpo di teatro ci fa ricascare dentro CentoVetrine #gfvip

Viperissima Trash@Viperissima_

Ho trovato l'unica persona al mondo che recita peggio di Alex Belli: Delia! #gfvip

creestina@creeestina

A Delia non interessa lei probabilmente si sta solo guardando nel quadratino in basso per vedere se esce bene

BagnoTrash@bagnotrash

enzo paolo turchi

delia che appena metterà piede in casa per pura vendetta infilerà la lingua in bocca ad alessandro e gianmaria scatenando il panico io voglio credere in questa regina #gfvip

Viperissima Trash@Viperissima_

Ma stanno palesemente preparando il tradimento di Delia dentro la casa, non ho parole #gfvip

Paola.@Iperborea_

Comunque forte paura che Delia in realtà si riveli una comodina #GFvip

Rare @DioBenedicaMe

Il modo in cui la gente si aspetta il devasto da Delia solo perché moglie di Belli quando non è capace di esprimere un pensiero di senso compiuto #gfvip

Fabio Taormina@fabiotaormina

Gli attori di FORUM sono più bravi e credibili di Alex Belli e Delia #gfvip #GFVIP

contechristino@contechristino

katia ricciarelli e manila nazzaro

La Mosè che telefona a Carmen Russo per chiederle "posso venire?" autoinvitandosi al matrimonio per poi piazzarsi in prima fila e comparire in tutte le foto. Abbiamo parlato per mesi di Alex Belli e qui c'è un giro clandestino di liste matrimoniali da farci 20 puntate. #GFVIP

mat@divanomat

maria monsè che si autoinvita ai matrimoni che vanno in onda in tv VI PREGO #gfvip

contechristino@contechristino

Carmen fa il labiale in contemporanea di TUTTO. Potrebbe andare in onda anche il discorso di fine anno di Mattarella, lei con la sua mimica troverebbe comunque il modo di far sembrare di conoscerlo in anticipo parola per parola. #GFVIP

alex belli e delia duran 1

contechristino@contechristino

Caldonazzo: "Enzo mi aveva chiamato per dirmi: puoi sostenere Carmen? Ed io: Enzo mi spiace ma non posso, sto entrando anche io. E poi l'ho nominata". #GFVIP

Fred @FredMosby_

Enzo Paolo che entra in giardino con il telefono in mano per smentire le affermazioni di Nathalie a me queste dinamiche da riviste di gossip nei saloni di bellezza che riguardano i vip italiani anni novanta mi fanno impazzireeee #GFVip

TrashBoy@Trash___Boy

delia duran alex belli 2

Io sto aspettando di sapere se Enzo Paolo Turchi ha invitato Nathaly al loro matrimonio. Vogliamo darci una mossa? #GFVip

mat@divanomat

FINALMENTE IL MATRIMONIO GATE CON ENZOPAOLO CARMEN E LA CALDONAZZA ALFONSO LO SAI #GFVIP

contechristino@contechristino

Andando a dormire con l'angoscia e il terrore che Maria M0nsé possa rendermi la vita impossibile. #GFVIP

Abeh c'è Dario@darioloc81

grande fratello vip

Comunque troppo brava l’attrice che interpreta la moglie di Giucas e muove la bocca mentre dallo studio qualcuno la sta doppiando. #GfVip

contechristino@contechristino

Per Sonia alla signora Ricciarelli dobbiamo fare il monumento perché nonostante i difetti è una che non ha filtri e dice sempre quello che bla bla bla, ma Nathaly è la cattivona che porta zizzania e che dovrebbe tacere se capta pettegolezzi in giro per la casa. Ok. #GFVIP

valeria marini e carmen russo

BagnoTrash@bagnotrash

televoto aperto nathaly -> plotone d'esecuzione tutti contro di lei

soleil -> una fata che è stata attaccata e allontanata

boh? #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Soleil ha litigato pure coi muri, tranne che con Katia Ricciarelli #gfvip

delia duran alex belli 3

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Natalie asfalta Soleil: 63% vs 23% #gfvip

Viperissima Trash@Viperissima_

Nathaly preferita, col 63%, vedo fegati spappolati in casa, oddio #GFvip

contechristino@contechristino

NATHALY PREFERITA.

MANILA CAGATA IN MANO.

LA SOPRANO IMMOBILE.

LA PELLEGRINO IN ESTASI.

Grazie Italia. #GFVIP

maria monse e mario draghi

contechristino@contechristino

Giucas ha nominato Manila con la scusa di restituire il favore ma secondo me da vecchio volpone col televoto di stasera ha capito che il vento sta cambiando. #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Su questo elemento clou del gioco (vittoria di Natalie) si poteva costruire la puntata e invece viene relegato in terza serata e si passa subito ad altro (di inutile) #gfvip

mat@divanomat

Nathaly non è entrata a gamba tesa è entrata da concorrente perfetta dovrebbe essere considerato fuori legge criticare concorrenti del genere. #GFVIP

valeria perilli, compagna di giucas casella

mirtilla@kfriedstripper

il fatto che tutte le clip che includono la ricchiarella abbiano sta musichetta da omicidio incombente sotto

Paola.@Iperborea_

Ma la moglie di Giucas, aiut, sembra un monologo teatrale #GFvip

grande fratello vip 3

Paola.@Iperborea_

Pensate una conversazione tra la compagna di Giucas e Alex Belli #GFvip

BagnoTrash@bagnotrash

stasera Kabir non viene inquadrato perché è morto e giustamente tutelano la nostra sensibilità #gfvip

grande fratello vip 2 grande fratello vip 1 giucas casella giucas casella valeria perilli delia duran alex belli 4 delia duran alex belli 1 nathalie caldonazzo