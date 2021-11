2 nov 2021 15:49

LET’S TWEET AGAIN! – AL "GF VIP" VA IN ONDA LA SLINGUAZZATA LESBO TRA SOLEIL SORGE E SOPHIE CODEGONI - LE NOSTALGIE SCOPERECCE DI KATIA RICCIARELLI E IVA ZANICCHI CON ALBERTO SORDI - I TWITTAROLI IMPAZZISCONO PER LA PROVA ATTORIALE DA SERIE D DI ALEX BELLI: "SI CREDE JOAQUIN PHOENIX IN "JOKER" MA IL RISULTATO È MARIO ROSSI IN "THE LADY" - “CHE POI QUANDO È ARRIVATO BELLI, CENTOVETRINE È DECADUTA” - VIDEO