LET’S TWEET AGAIN! – AL "GRANDE FRATELLO VIP" CONTINUA LA TELENOVELA RECITATA MALE: ALEX BELLI SLINGUAZZA SOLEIL SORGE FINGENDO UN "BACIO DA OPERA" E SIGNORINI GLI MOSTRA LE FOTO POSATISSIME DELLA MOGLIE DELIA DURAN CHE SI ABBRACCIA CON UN ALTRO: “FOTO DI UNA NATURALEZZA CHE NEMMENO NEGLI SCATTI DI UN FOTOROMANZO”- LULÙ SELASSIE SBROCCA (“PORCA PUTTANA. NON ME FREGA UN CAZZO”), SCATTA IL PROVVEDIMENTO DEL PROGRAMMA E IL WEB IMPAZZISCE: “LA RICCIARELLI CHE DICE A MIRIANA CHE LE DA UNA SBERLA CHE LE SPACCA I DENTI COS’ERA? GALATEO?” - VIDEO

Guglielmo@guglielmo75

A poco a poco stanno entrando tutti i disoccupati di pomeriggio 5 #GFVIP

BICCY.IT@BITCHYFit

Giacomo Urtis è l’unico concorrente del Grande Fratello ad aver partecipato a due edizioni lo stesso anno: è uscito a gennaio 2021, rientra a novembre 2021 #GFVip

LALLERO@see_lallero

Ogni abbraccio di Urtis con le clienti corrisponde ad uno sconto. #GFVIP

LALLERO@see_lallero

Il terzo ed ultimo ad entrare è Biagio d'Anelli. All'1:15 del mattino. Daje a ride. #GFVIP

Cristina Plevani@CristinaPlevani

Signorini ad #Alex: “io voglio che tu sia sereno”. E sbaaaam gli mostra la moglie insieme ad un altro. Poi certo, foto di una naturalezza che nemmeno negli scatti di un fotoromanzo #gfvip

BagnoTrash@bagnotrash

che qualcuno spieghi al conduttore che alex e delia scopano quotidianamente a 3 con questo simone 100% #gfvip

Luca Vismara@LucaVismara

Un comunicato per il “porca puttana” di Lulù (durante un attacco di panico)? O qualcuno si è sentito chiamato in causa o non me lo spiego. La Ricciarelli che dice a Miriana che le da una sberla che le spacca i denti invece cos’era? Galateo? Oxford University? #GFVIP

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Un comunicato dovrebbe arrivare per prendere le distanze dagli sproloqui dell'opinionista e non per una ragazzina in lacrime in bagno #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma Prati, Zorzi e altri non avevano inveito contro il programma? #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma poi se queste espressioni erano gravi perché la regia non ha staccato dopo la prima parolaccia? #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Lulù ci ha regalato il primo momento di REALTÀ di questo #GFVip

TrashBoy@Trash___Boy

Il regolamento di quest'edizione. Nessun provvedimento verso concorrenti che hanno offeso una o più persone, ma un provvedimento verso una concorrente, per un atteggiamento "strafottente". #GFVip

TrashBoy@Trash___Boy

"Frasi gravemente offensive sul programma". Scusate, ma a parte "non me ne frega un cazzo", cosa avrebbe detto di così grave Lulù? #GFVip

LALLERO@see_lallero

Ok Lulù che non si è comportata bene data la strafottenza, ma addirittura il comunicato è esagerato. #GFVIP

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Katia che oggi in diretta ha detto che ai suoi nipoti darebbe 2 ceffoni e non è la cosa peggiore detta in questi 2 mesi #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Giucas Casella si frequentava con Tina Cipollari e Patrizia De Blanck era gelosa? Ma cosa sta dicendo Giucas aiuto #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

De Black: “Giucas Casella è un paraculo”, “vaffanculo”, “non mi ha mai trombata”: “Porta puttana mi lasciate stare non me ne frega un cazzo”: #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

Aldo Montano dopo 77 giorni di immunità è fra i nominabili #GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

In pratica Manuel lascerà il #GFVip il 13 dicembre senza essere mai stato nominabile.

BagnoTrash@bagnotrash

"Ciao manuel sei contento sia rimasta lulù?" "..sì :)" Sempre manuel: "Spero esca lulù mi ha rotto il cazzo" Sempre manuel: "Nomino lulù" #GFvip

