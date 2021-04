LET’S TWEET AGAIN! – "L’ISOLA DEI FAMOSI" PUNTA SU NUOVI OPINIONISTI, SULLO SPIAGGIAMENTO DI IGNAZIO MOSER E SULLA FINTA GELOSIA DELLA SORELLA DI BELEN, MA NON ESCE DAL TORPORE: "IGNAZIO MOSER ANNUNCIATO COME SE FOSSE BELEN, ANCHE MENO DAI" - "I TRE OPINIONISTI HANNO DELUSO LE ASPETTATIVE. SI PUNTA SEMPRE DI PIÙ SU NOMI DI SUPPORTO" – "LA LAMBORGHINI DA DOPO SANREMO UN TRACOLLO" - "PURE MOSER MA QUANTI SO' MO' SU QUELL'ISOLA? A GIUGNO ILARY DEVE ANDÀ A SABAUDIA NON VE INVENTATE NIENTE…" - VIDEO

Prima regola dell'#Isola, non ci sono reg... AH NO. pic.twitter.com/GbsLqGW7Mv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2021

LALLERO@see_lallero

Que pasa #Isola? Nemmeno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la risollevano. Si sta arenando sui 2 milioni e 800mila tlsp. ed il 16.5%

Giuseppe Candela@GiusCandela

Mi occupo di televisione per lavoro e faccio fatica a riconoscere alcuni concorrenti. Figuriamoci il pubblico. Non un problema da poco.

Si salva solo Ilary Blasi. Lei sì che funziona.

Effe@effe_val

Rosolino:”Ilary mi sa che non mi sono spiegato benissimo...”

Ilary:” siamo abituati “

Rosolino:”e lo so”

Il Regno del Trash@IlRegnodelTrash

Rosolino peggiore inviato della storia dell'isola dai tempi di Rossano Rubicondi #isola

Giuseppe Candela@GiusCandela

I tre opinionisti hanno deluso le aspettative. È chiaro a tutti, non funzionano. Non a caso si punta sempre di più su nomi di supporto.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ciacci perché non bastano TRE opinionisti?

Saverio Capobianco@Saverio_94

Mi sono perso un passaggio. Ciacci è in studio in veste di?

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Live - Non è l'#Isola dei Famosi

Giuseppe Candela@GiusCandela

La Lamborghini da dopo Sanremo un tracollo.

BICCY.IT@BITCHYFit

Elettra alla 13esima puntata si è accorta che i naufraghi si lanciano dall'elicottero con i vestiti, ottimo

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ilary Blasi: “L’Isola accoglierà il campione Ignazio Moser”. Campione di che? #isola

Lap.i.p.@LaRmosciata

Ma Ignazio moser non è mai stato “campione” !!!!!!! Campione de che?!?!! Era suo padre .... #isola

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Lo sbarco di Ignazio Moser pompato come fosse Monica Bellucci

iamellico@iamellico

Ignazio Moser annunciato come se fosse Belen, anche meno dai

Luca Barra@luca_barra

Con Ignazio Moser all’#isola sento l’esigenza di qualcuno che si metta a tracciare una mappa interattiva del reality infinito che ha occupato le ultime tre-quattro annate di Canale 5

pop@unuomopop

PURE MOSER ma quanti so' mo' su quell'isola? A giugno Ilary deve andà a Sabaudia non ve inventate niente

Caciottaro@Caustica_mente

M0ser si è sfondato di palestra in questi anni di influenceraggio post #GFvip ma resta la personalità platessa che ricordiamo, stop, chiuso.

TrashBoy@Trash___Boy

Ignazio Moser entrato da 10 minuti deve fare la nomination. Ma il senso?

BICCY.IT@BITCHYFit

Manuela Ferrera entrata per litigare con Emanuela Tittocchia perché avevano un ex in comune, aveva flirtato con Awed su Instagram, aveva detto “Moser mi guarderà” e poi... tutto fumo niente arrosto

MANUEL @Manuel_Real_Off

Se ci fosse stato Affonso: ma no Manuela rimani aspetta guarda abbiamo una sorpresa per te sta per entrare Elisabetta con una bella tortaaaa Ilary: sali su quella barca e tornate in Italia e basta me so già rotta er c*** e c’ho già sonno che me sto annà a mette er pigiama #isola

MANUEL @Manuel_Real_Off

Ilary piena e satura di tutto e tutti che je tirerebbe gli orecchini fino a farli arrivare in Honduras #isola

