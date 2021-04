LET’S TWEET AGAIN! – LO SCOOP DI DAGOSPIA SU “DIVETTA” LEOTTA FA IMPAZZIRE I SOCIAL: “SI LAMENTA DEI GIORNALISTI CHE L'ASSILLANO. COME SE CANNAVACCIUOLO CRITICASSE I CLIENTI CHE LUCIDANO IL PIATTO CON LA SCARPETTA” – “FA COME FANNO CON I VACCINI, OVVERO A FASCE D’ETÀ’... ORA ERA QUELLA 40-30, TRA POCO SI SCENDE A 30-20” – CATERINA COLLOVATI: “LA TUA NOTORIETÀ PASSA PER IL GOSSIP DI CUI TI DICI STUFA” – “LIBERO”: “DILETTA DICE CHE NESSUN PERSONAGGIO PUBBLICO DI SESSO MASCHILE È OGGETTO DI MORBOSA ATTENZIONE COME LO È UNA DONNA. BAGGIANATE. ALLORA UN GABRIEL GARKO O UN RAOUL BOVA CHE DOVREBBERO DIRE?"

IL BACIO TRA DILETTA LEOTTA E RYAN FRIEDKIN SU OGGI

Giuseppe Candela@GiusCandela

Dopo lo scoop di Dagospia, le foto di Oggi che confermano tutto. Nel mezzo il post di Diletta Leotta. Che figura di merda.

Lucillola@LucillaMasini

Diletta Leotta si lamenta dei giornalisti che l'assillano. Come se Cannavacciuolo criticasse i clienti che lucidano il piatto con la scarpetta.

Kotiomkin@Kotiomkin

"Basta gossip su di me" ha detto Diletta Leotta sulle pagine di Chi, Novella2000, Oggi, La Metro, People, La Settimana Enigmistica e Dylan Dog. [@lomagnusM] #Diletta #29aprile

diletta leotta

Freddy@Freddyascott

La leotta fa come fanno con i vaccini, ovvero a fasce d’età’... ora era quella 40-30, tra poco si scende a 30-20... e via così’...

Simone Santucci@simsantucci

Non puoi fare la diva, la commentatrice, la showgirl, modella, esperta tecnica, tutto allo stesso momento e poi lamentarti

Vuoi i riflettori? Ok.

Vuoi evitarli? Ok.

Ma scegli pure da che parte stare.

Anche perché le tue cronache cominciano ad essere fin troppo stucchevoli #Leotta

DILETTA LEOTTA E RYAN FRIEDKIN - IL BACIO SU OGGI

Serena @tottimitico

I Friedkin alla fine hanno comprato la Roma per arrivare alla leotta

Mi scappello

ApocaFede@DrApocalypse

a sto punto mi aspetto che Nicolò Zaniolo esca con Diletta Leotta. La combo perfetta.

DILETTA LEOTTA E RYAN FRIEDKIN - IL BACIO SU OGGI 1

Il Tecnico Giallorosso@TecnicoASR_1927

Il Vice Presidente Ryan Friedkin conquista la Leotta solo per dimostrare ai Romanisti che con loro nessuna conquista sarà impossibile.

TWEET SULLO SCOOP DI DAGOSPIA LEOTTA-FRIEDKIN

JimmyBancoPosta @JBP_OfficialTW

Diletta Leotta First Lady romanista come una Flora Viola o una Maria Sensi io non reggo. Per me è veramente troppo. Scusate.

Marco Del Catasto@delca_it

La vita è tutto ciò che ti succede mentre sei impegnato a cercare di capire con chi cazzo stanno trombando Diletta Leotta e Nicolò Zaniolo. (John Lennon)

€nZø@_enz29

Alla Leotta manca solo il king di Arcore

Maicuntent@Maicuntent1986

CATERINA COLLOVATI

Se Berlusconi fosse nato donna, sarebbe stato diletta leotta

walter fichera@j_gufo

La notizia non è che Diletta Leotta abbia un nuovo fidanzato, ma chissenefott! Il notizione è che anche se sei due metri, con la tartaruga, milioni di fan e ti chiami Can Yaman... La randellata tra capo e collo ti arriva lo stesso. CAN YAMAN, UNO DI NOI!

diletta leotta foto mezzelani gmt024

Antilope Fusa@antilopefusa

Lo scoop del bacio della Leotta e sto Ryan Friedkin mi fa pensare che quindi lei l'Uomo U Power poi l'avesse finalmente trovato!

2 - CATERINA COLLOVATI BACCHETTA DILETTA LEOTTA: «LA TUA NOTORIETÀ PASSA PER IL GOSSIP DI CUI TI DICI STUFA»

Danilo Barbagallo per www.leggo.it

Caterina Colovati critica l’ormai famoso post in cui Diletta Leotta si è lamentata del giornalismo spazzatura e del gossip che si occupano troppo della sua vita privata. Un post che ha fatto molto discutere e che Caterina Colovati analizza del suo profilo Instagram: “Se la spazzatura è abbondante il giornalismo si limita a sottolinearla”.

TWEET SULLO SCOOP DI DAGOSPIA LEOTTA-FRIEDKIN

Caterina Collovati da Instagram prende posizioni sul discusso post di Diletta Leotta: “Cara Diletta – ha scritto sul social Caterina Collovati - la tua notorietà per tua stessa volontà passa per quel gossip di cui dici di esser stufa. Un giorno dicesti che eri fiera del fatto che ci fossero telespettatori che ti guardavano solo, ed altri invece che ti ascoltavano...Fin qui erano le tue forme a interessare i follower. Poi improvvisamente l’interesse per le forme ormai note, ha lasciato il posto all’interesse per gli spasimanti che man mano son caduti come birilli”.

il bacio tra ryan friedkin e diletta leotta su oggi

A dare materiale per il gossip con le sue frequentazioni sarebbe stata proprio Diletta Leotta: “Il giornalismo che tu offensivamente chiami spazzatura - continua Caterina Collovati su Instagram - non ti ha mai definito mangiauomini, si è semplicemente limitato a raccontare le tue espansioni pubbliche ora con Il bel Can Yaman, qualche cena con il simpatico Ibrahimovic, senza dimenticare l’ex Scardina per chiudere con Ryan Friedkin, peraltro ( beata te) tutti “cotti e mangiati” durante il lungo lockdown. Hai abilmente rimescolato le carte ingenerando confusione e pettegolezzi. Parli di buona informazione che dovrebbe prevalere sulla spazzatura, ma se la spazzatura è abbondante il giornalismo si limita a sottolinearla”.

il bacio tra ryan friedkin e diletta leotta su oggi 2

3 - LA LEOTTA HA IL DIRITTO DI DIRE BALLE

Gianluca Veneziani per "Libero quotidiano"

Premessa doverosa: l' interesse di chi scrive questo articolo per la vita privata di Diletta Leotta è pari allo zero virgola. Tuttavia essa diventa un argomento giornalistico nel momento in cui è lei stessa a parlarne, lamentandosi che troppi cronisti e paparazzi scrivano dei suoi flirt e li immortalino a suon di scatti, mentre non sono nient' altro che «falsità».

copertina oggi - 28 aprile 2021

E la cosa diventa ancora più una notizia quando quelle presunte falsità, il giorno dopo, si dimostrano fatti veri, con tanto di foto di lei che si sbaciucchia con un uomo che non è il fidanzato. Il che dimostra non che la Leotta abbia molti uomini (anche se fosse, buon per lei, chissenefrega). Ma che ha detto una balla. E allora raccontiamo i fatti.

Due giorni fa la nota e bella giornalista sportiva pubblica sui social uno sfogo contro chi ( Dagospia) le attribuisce un legame con il figlio del presidente della squadra della Roma, Ryan Friedkin, pur essendo lei fidanzata con l' attore turco Can Yaman: «Ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno», scrive lei.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN FOTO INSTAGRAM

SOLO UN AMICO

«I fotografi sotto casa e in scooter dentro ogni mio spostamento. Ma ora mi sono stancata. Leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini. Ed è inaccettabile. Spiegatemi perché una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché, se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo, si parla subito di nuovo amore?».

Tradotto: Friedkin è solo un amico. Peccato però che il giorno dopo, cioè ieri, il settimanale Oggi abbia pubblicato una foto della Leotta mentre si scambia un bacio intenso con il suddetto Ryan, uno scatto risalente allo scorso 20 dicembre, a conferma che non solo il flirt con lui è vero, ma dura da almeno 5 mesi.

can yaman e la mamma di diletta leotta ofelia castorina

E allora giù tutti, su siti e social, a dirle: Diletta, che vergogna, hai mentito.

In questo caso però noi ci sentiamo di difenderla: ha detto una bugia? Embè, ha tutto il diritto di farlo. E cioè di fare vedo-non vedo sulla propria vita privata, così come fanno i presidenti di alcune squadre di calcio che prima negano di essere interessati a un calciatore e il giorno dopo lo acquistano. Si chiama strategia di marketing.

TWEET SULLO SCOOP DI DAGOSPIA LEOTTA-FRIEDKIN

Dire e non dire, dichiarare e smentire o viceversa per far comunque parlare di sé. E lasciar capire in ogni caso che si sta facendo una gran bella vita. Né ci sentiamo di condannare la Leotta perché subirebbe senza fare un plissé il catcalling, cioè gli apprezzamenti grevi dei suoi fan.

Come le rimprovera Selvaggia Lucarelli con tono moraleggiante dicendole che, anziché prendersela con i giornalisti, «sarebbe più utile ed educativo che invocasse il rispetto di tutti quelli che le scrivono le peggiori schifezze sui social». Ma perché? Se la Leotta non trova quei commenti molesti, ma solo cretini, divertenti o magari gratificanti, restano fattacci suoi. Perché volerle suggerire una condotta morale a tutti i costi?

UOMINI E DONNE

IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA

L' unico passaggio sul quale dissentiamo è quando la Leotta fa la vittima, sia come vip (se hai costruito la tua carriera mostrandoti, e legittimamente, non puoi lamentarti che le persone scrivano di te) sia come donna. «Nessun personaggio pubblico di sesso maschile», dice lei, «è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della Tv». Baggianate.

Allora un Gabriel Garko o un Raoul Bova che dovrebbero dire? Non ne faccia una questione di genere, Diletta, e non veda sessismo dove non c' è. Né si faccia paladina del mondo delle donne dello spettacolo molte delle quali, per sfiga o per fortuna, fanno comunque una vita diversa dalla sua.

king toretto diletta leotta

il bacio tra ryan friedkin e diletta leotta su oggi

