Elettra: "Il maschio più forte lì dentro è la Isoardi"

Elettra Lamborghini in mezz’ora di programma: “Ogni buco è galleria”

“Le tue tette sono pazzesche”

“Sei gelosa perchè lei prende più pescioloni di te?”

“Minchia!”

Elettra cita “ALVIIIIN” ma Ilary ovviamente non conosce la citazione, lei quella sera durante la prova d’apnea di Mercedesz era già abbioccata sul divano #Isola

ilary blasi 2

Tra un po’ Ilary piena si siederà per terra, guarderà lo schermo, in dieci secondi ci dirà chi è al televoto, ci dirà LIBERI DI SOGNARE e ci manderà a fanc*lo. #isola

- “posso salutare 30 secondi?”

- “30 secondi? Sono un’infinità, devi uscire”

ILARYYYYYY #isola

Ilary: A TOMMÁ MA CONOSCI TUTTI? MA CHE HAI 100 ANNI?

andrea cerioli

"Francesca se la sente calla perché ha preso tre pesci, je' andata de lusso eh".

Ilary in versione narratore esterno onnisciente ancora meglio di Ilary conduttrice.

La Isoardi mi sta piacendo. Come abbia fatto a stare con quello lì non me lo so spiegare. #isola

Brando eliminato 66% Francesca 34% #isola

Un altro concorrente forte eliminato. E i comodini Paul, Beppe Braida, Roberto Ciufoli e Drusilla Gucci ancora dentro. #isola

Gilles Rocca che chiede a chi lo critica “come ti chiami tu?” come se lui fosse il più famoso del gruppo

isola dei famosi 2

Gilles, sei bello e bravo ma anche meno #isola

Vent'anni di reality e ancora con sta roba che non sanno chi votare. Ridicoli. #isola

Cambiano nome all’Isola da PARASSITA a EROE per convincere i naufraghi a restare

1^ puntata: “Visconte dovrai prenderti cura di Fariba e Ubaldo loro NON SANNO FARE NIENTEEE”

elisa isoardi 1

2^ puntata: “Akash dovrai fare compagnia a Fariba e Ubaldo ci sono le mandorle”

3^ puntata: “Brando sarai solo ci sono Fariba e Ubaldo ma restano per poco sono innocuiiii” #Isola

Drusilla: "Quando vado in un paese estero vado sempre a visitare i cimiteri" #Isola

Drusilla parla della sua collezione di ossa, Miryea "amo queste cose sadomaso", le amo #Mirilla #Isola

Ricevo una minaccia di querela condita di insulti da tal #TommasoZorzi. Il soggetto ha ritrovato la parola. Peccato gli sia mancata davanti alla #Meloni al #MaurizioCostanzoShow. Lì non un cenno da parte sua sui diritti #LGBTQ. Ora e sempre Resistenza. #omofobia #DDLZan

ilary blasi 1

Dimenticavo: i miei cari legali mi segnalano che se c'è qualcuno che deve temere una controquerela per diffamazione è il signor Tommaso Zorzi, visti gli insulti che mi ha rivolto pubblicamente. Adesso è davvero tutto. Ora e sempre Resistenza! #tommasozorzi #fulvioabbate

Dimentico sempre di dire a me stesso che ai trogloditi mentali non va mai rivolto neppure un cenno. #trogloditi #fulvioabbate

