LET’S TWEET AGAIN! – I TWITTATORI SI SONO ROTTI LE BALLE DI ESSERE PRESI PER IL NASO DA QUEGLI ATTORI DI QUARTA CATEGORIA DI ALEX BELLI E DELIA DURAN CHE CONTINUANO A RIFILARE STA MENATA DEL’AMORE LIBERO AL “GF VIP”: “ALEX E DELIA CHE VOGLIONO FARSI SOLEIL E SOLEIL CHE TIRA IL PALO A ENTRAMBI” – “GIACOMO URTIS CHE DICE “ MA AMORE LIBERO COSA? HANNO FATTO SOLO ORGE DAI” – “L'AMORE LIBERO DI ALEX SIGNIFICA POTER CORNIFICARE LA MOGLIE LAVANDOSI LA COSCIENZA…” - VIDEO

TrashBoy@Trash___Boy

grande fratello vip 8

"Ennesimo colpo di scena tra Alex, Delia e Soleil". Sarà così fino al 14 marzo. Rassegnamoci. #GFVip

Marta@Marta_Francesca

E quando il 15 marzo Alex Belli e Delia Duran con un champagne rideranno alla faccia nostra per averci preso per il culo tutti. Andrà a finire cosi. #gfvip

BagnoTrash @bagnotrash

questo grande fratello è iniziato l'1 gennaio e i primi 3 mesi non sono esistiti è vero questo detto #gfvip

grande fratello vip 9

Paola. @Iperborea_

Quindi il terzo atto del copione è Delia fatta passare come la estronzæ e Alex che entrerà in Casa a dichiararsi per Soleil #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Alex che prova a sdoganare l’amore libero senza però spiegare cosa intenda per amore libero #GFVip

jess 41%@giulovesjeru

c'è fatt nu bucchin alex tu e sto amore libero #JERU

culturale@pazzeska6

grande fratello vip 7

GIACOMO URTIS CHE DICE “ MA AMORE LIBERO COSA? HANNO FATTO SOLO ORGE DAI” #gfvip

GAIA @_Gaia_Love4

Ma fatemi capire l’amore libero: tutto questo teatrino solo perché Alex non ha condiviso soleil con delia ? io scioccata! #gfvip #basciagoni

MARTI@MARTI_CLUBTIPS

Alex e Delia che vogliono farsi Soleil e Soleil che tira il palo ad entrambi. #GFvip

grande fratello vip 6

Manuela@manuela_uc20

comunque spoiler: alex e delia hanno trattato la poligamia (amore libero) solo per convenienza. poi credete a quello che volete. #gfvip

Cheryl@bombsh3ll1

Io direi che ormai Delia può dichiararsi ufficialmente e seriamente a Jessica, è così palese. Jessica è la prescelta per questo suo amore libero con Alex #jessvip #jerù

Ersilia@Stellina9907

L'amore libero di Alex significa poter cornificare la moglie lavandosi la coscienza #GFVIPParty #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

grande fratello vip 5

In settimana tutti “se parlano ancora di Alex, Soleil e Delia ci ribelliamo e ci alziamo” e ora tutti li MUTI e SEDUTI #GFVip

Paola. @Iperborea_

Secondo Katia visto che a casa esiste gente bigotta non si deve parlare di amore libero in prima serata. Il punto è che la Casa di cui parla è proprio quella in cui è seduta sul divano e la gente bigotta è lei #GFvip

trashbiccis@trashbiccis

fermo a Delia entrata per la dinamica Centovetrine che finisce involontariamente a distruggere l'impero del trio Manila Soleil Katia #gfvip

grande fratello vip 4

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Solei (36%) strabattuta da Delia (52%) #gfvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Per Sonia questi "hanno sofferto 4 mesi la fame". Va beh che ormai tra #GFVIP e #Isola non c'è più tanta differenza, però dai almeno le basi

BagnoTrash @bagnotrash

pensando ancora a s0nia che guarda talmente tanto il live da pensare che muoiono di fame quando sono sommersi di cibo e hanno 400 euro a settimana per la spesa #gfvip

Il Regno del Trash@IlRegnodelTrash

grande fratello vip 3

L'interesse dei vipponi verso il Mattarella bis: -3574,86 #gfvip

BICCY.IT@BITCHYFit

Giucas ha incontrato Mattarella in collegio ma non vuole spiegarci come mai lo conosce. HO PAURA #GFVip

