26 giu 2020 17:53

LA LETTERA CON CUI LE INVIATE E AUTRICI DE ''LA VITA IN DIRETTA'' RISPONDONO PER LE RIME A LORELLA CUCCARINI, SCHIERANDOSI IN DIFESA DI ALBERTO MATANO: ''ABBIAMO LAVORATO PER TUTTA LA STAGIONE E SIAMO SORPRESE E AMAREGGIATE E, STENTIAMO ANCORA A CREDERE, ALLE ACCUSE DI MASCHILISMO RIVOLTE AD ALBERTO. CI HA SEMPRE DEDICATO RISPETTO E RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE, HA SAPUTO VALORIZZARE OGNUNO DI NOI. ABBIAMO PROVATO SMARRIMENTO QUANDO ABBIAMO LETTO CHE…''