15 gen 2020 19:00

LA LETTERATURA PUÒ SCUSARE TUTTO? NON UN PEDOCRIMINALE - CARMEN LLERA MORAVIA A DAGOSPIA: ''IL LIBRO DI VANESSA SPRINGORA SU MATZNEFF È STATO UNO TSUNAMI IN FRANCIA, LUI ERA UNO DI QUELI INTELLò INTOCCABILI. QUANTA SOFFERENZA, POVERA PICCOLA V, E QUANTO CORAGGIO IN QUESTE PAGINE. LUCIDA, MAI MORBOSA, SCRITTO MAGNIFICAMENTE, NON CREDO SIA STATO FACILE RACCONTARE I FATTI PIÙ DI 30 ANNI DOPO. VANESSA HA VOLUTO RINCHIUDERE IL MOSTRO IN UN LIBRO E CI È RIUSCITA''