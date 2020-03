Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, molto suggestivo il video e le foto di Napoli "deserta". Ho ripercorso strade che non mi vedono dal 5 di marzo, quando ho deciso la mia quarantena anticipata. Ma ti assicuro che non è come sembra, il video è girato in zone turistiche e/o senza negozi essenziali aperti. Le foto, si capisce dalla luce, sono al tramonto. Qui la mattina è tutto un fiorire di uscite "per necessità". Perché, mi dicono, come si fa? Le poste, la banca, la spesa, la farmacia... una fregola da ipertiroidei.

Abito in centro, zona residenziale, i ricchi sono emigrati nelle seconde case. Gli altri sono qui e si arrangiano come possono. Nel mio condominio c'è chi esce ogni giorno, con l'auto o a piedi. Io esco solo per buttare l'umido due volte a settimana. La differenziata si accumula nel mio corridoio, plastica, carta, vetro...

Non prendo più l'ascensore, esco con la mascherina e butto il sacchetto. Stop. Incontro una abitante del mio palazzo, insegnante! che mi dice (senza mascherina e con me che mi allontano a due metri di distanza) che lei se la sta prendendo molto serenamente, va al super più volte la settimana. Ho visto il figlio che tornava da una partita a tennis, la figlia che usciva di sera, senza mascherina e senza cane...

A proposito di cani. Vedo passare cani mai visti prima nel quartiere. Chissà quanti chilometri si sono fatti assieme ai loro proprietari. E poi auto, moto, ciclisti, corridori...

Fa bene De Luca che vuole l'esercito, c'è una massa di incoscienti incivili da rabbrividire. Ci devono tracciare tutti dalle celle telefoniche se no sarà un'ecatombe. Qui non siamo attrezzati ed io sono in ansia per il picco che ci aspetta, grazie agli incoscienti di cui sopra ed ai caproni che sono andati a beneficiare di upgrade al nord e sono ridiscesi a cercare salute al sud.

Andrea