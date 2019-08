LEVATEJE ER FIASCO! - ELISA ISOARDI ANNUNCIA IL CO-CONDUTTORE DELLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA “PROVA DEL CUOCO”: SARÀ IL SUO BARBONCINO ZENIT - “MI AFFIANCHERÀ NEL NUOVO ANGOLO CHE SARÀ DEDICATO AGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE E ALLA LORO ALIMENTAZIONE” - “PENSANDO A LUI, PENSO A ME STESSA E CI PRENDIAMO CURA L’UNO DELL’ALTRA”

Gli amici a quattro zampe saranno tra i protagonisti della prossima edizione de La Prova Del Cuoco, in partenza da lunedì 9 settembre. Elisa Isoardi, confermata alla conduzione del cooking show, ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo spazio dedicato agli animali. Una vera e propria novità nel programma del mezzogiorno di Rai1 che consentirà ai telespettatori di conoscere anche Zenit, il cagnolino della conduttrice.

“Dal prossimo anno avrà un nuovo co-conduttore: Zen, mi affiancherà nel nuovo angolo de ‘La Prova Del Cuoco’ che sarà dedicato agli amici a quattro zampe e alla loro alimentazione”.

ha spiegato la Isoardi all’Adnkronos. Date le premesse, la nuova rubrica sarà quindi utile per dare dei consigli sugli alimenti più indicati per il fabbisogno degli animali, mantenendo dunque lo spirito culinario della trasmissione. Elisa, proprio per questo, porterà sullo schermo Zenit, il suo barboncino:

“Tanti momenti dedicati sono diventati più facili da superare in sua compagnia, senza contare che in un’estate di lavoro intenso come è questa che sto trascorrendo, occuparmi di lui, del suo benessere e delle sue passeggiate è diventato il mio momento di relax. Pensando a lui, penso a me stessa e ci prendiamo cura l’uno dell’altra”.

