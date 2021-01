11 gen 2021 17:16

LA LEZIONE DI LEONARDO SCIASCIA - “PRENDIAMO UN SINDACO CHE PER SENTIMENTO O PER CALCOLO COMINCI AD ESIBIRSI COME ANTIMAFIOSO: ANCHE SE DEDICHERÀ TUTTO IL SUO TEMPO A QUESTE ESIBIZIONI E NON NE TROVERÀ MAI PER OCCUPARSI DEI PROBLEMI DELLA CITTÀ CHE AMMINISTRA, CHI MAI OSERÀ PROMUOVERE UN VOTO DI SFIDUCIA? PUÒ DARSI CHE, ALLA FINE, QUALCUNO CI SIA: MA CORRENDO IL RISCHIO DI ESSERE MARCHIATO COME MAFIOSO, E CON LUI TUTTI QUELLI CHE LO SEGUIRANNO” - ORA PROVATE A SOSTITUIRE LA PAROLA SINDACO CON QUELLA DI “SCRITTORE”…