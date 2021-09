17 set 2021 13:47

LA LEZIONE DI PAOLA PITAGORA SULLE MOLESTIE: "NON C'È BISOGNO DI FARSI SALTARE ADDOSSO. IO SCAPPAVO. POI, PERÒ, NON USCIVO A FARMI BELLA COL SIGNORE CHE MI AVEVA TRATTATO COME UNA PUPAZZA. A VOLTE, ANZI, MI PARTIVA UN CARTONE. SBATTEVO LA PORTA. LORO MI INSEGUIVANO E DICEVANO CHE ERO "UNA GRANDE STRONZA". IL MIO AGENTE DICEVA: "MA CHI TI CREDI DI ESSERE PAOLA? NON LAVORERAI PIÙ". SALVO CASI RARI, C'È SEMPRE UNA PORTA PER FUGGIRE"