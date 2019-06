LEZIONI DI SESSO CON BARBARA COSTA - SE NON SOFFRITE DI CUORE, CORRETE A VEDERE ''FRIENDS WITH BENEFITS'' (VIDEO), UN PORNO DI CLASSE CHE DURA UN TEMPO CHE SEMBRA ETERNO, CON STOYA E KAYDEN KROSS, DUE DONNE DI PIZZO (S)VESTITE, CHE SI TOCCANO E SI VOGLIONO - KAYDEN SUI PRIMI SET AVEVA UN BAGAGLIO DI ESPERIENZE SESSUALI PIÙ VORACI DELLA MEDIA (DUE SUOI EX FIDANZATI L’HANNO MOLLATA DANDOLE DELLA NINFOMANE!)

Barbara Costa per Dagospia

"Friends with Benefits": segnati questo titolo e vai a gustartelo nei siti porno free, ma con cautela che potresti restarci secco. E se sei cardiopatico, fermati, e non continuare a leggermi, meglio che tu non sappia quanto possono essere appetitose ed eccitanti due donne di pizzo (s)vestite, che si toccano e si vogliono, e si trovano avvinghiate su un letto con quel poco che hanno addosso tolto.

kayden kross valentina nappi

Il porno può essere di classe e può durare un tempo che ti sembra eterno, ma devi scegliere le attrici giuste, devi mettere al bando le bellezze della porta accanto, che possono solo andare a nascondersi davanti a tale maestosità sessuale.

E poi il corpo devi saperlo giostrare, perché le performance porno non sono tutte uguali, c’è sc*pata e sc*pata, e chi su questo sito mi fa l’onore di leggermi l’avrà capito, che il porno-lesbo è il mio debole, se non la mia dannazione. I gusti sono i più personali in assoluto, e di conseguenza intoccabili, ma se sei una fruitrice porno sofisticata come me, allora i corpi che si allacciano e pornograficamente si fondono devono essere i più madreperlati, i più perfetti in circolazione, e i meno incisi dal bisturi. Essere irraggiungibili per brillare ed accendere.

Questi corpi riportanti simili qualità son quelli delle superstar Stoya e Kayden Kross e "Friends with Benefits" è uno degli ultimi porno che queste dee hanno girato, una tra le emozioni più travolgenti che ci hanno avvinto. Stoya ci ha al momento pornograficamente lasciato, si dedica ad altro, Kayden Kross no, è lì che porna dal 2007 e chi la ferma, questa bambola bionda californiana, una furbona che non ti dico anzi, certo che te lo dico, Kayden è entrata nel porno per far soldi, e ne incassa una montagna.

kayden kross valentina nappi (9)

Infatti: per quale cavolo di motivo dannarsi per un lavoro a paga minima, quando hai un viso da angioletto e un corpo da sballo, tutto naturale tranne i seni, e uno dei più importanti studios porno ti offre un dorato, allettante contratto in esclusiva?

La conturbante Kayden Kross è nata a Sacramento, e ha alle spalle una storia famigliare non facile: il padre ha mollato la madre e lei e la sorella piccole quando ha messo incinta un’altra donna. Le ha lasciate da sole, e senza un soldo. Così mamma Kross si è sacrificata tra lavoro e casa e figlie e mutuo e conti sempre in rosso, indottrinando la testa delle sue bambine con tale sacrosanto comandamento: studiate e trovatevi un lavoro che vi renda economicamente autonome, specie dagli uomini!

kayden kross valentina nappi (11)

Kayden alle superiori già lavorava in un fast-food, e il college se l’è pagato spogliandosi tutte le sere in uno strip-club. Però, sai che c’è, a 21 anni s’è resa conto che della laurea in psicologia e di un lavoro rispettabile non gliene fregava molto, e che stava facendo non quello che voleva, ma quello che gli altri si aspettavano da lei. E se sei una che ha carattere, trovi la forza di laurearti ma poi riporre la pergamena in un cassetto, e firmare quel bel contratto porno, e diventare la numero uno in un settore di cui non sapevi un bel niente prima di entrarci.

kayden kross stoya 5

Intendiamoci, Kayden sui primi set non era certo vergine, bensì aveva un bagaglio di esperienze sessuali più voraci della media (due suoi ex fidanzati l’hanno mollata dandole della ninfomane!). E Kayden il primo giorno di lavoro, sul set ha incontrato anche l’uomo che dopo anni ha sposato, e senti chi è, Manuel Ferrara, uno dei pornostar più quotati, e sexy.

kayden kross stoya 4

Non solo a sposarsi, ma pure a "dichiararsi" i due ci hanno messo anni, perché Kayden quel primo giorno e i seguenti non ha fatto altro che snobbarlo, e Manuel da latino che è, tali "scortesie" se le è legate al dito, e ogni volta che i loro due corpi dovevano incrociarsi per lavoro, ogni fellatio, ogni contorcimento porno, era da Manuel reso a Kayden più complicato possibile, in una sequenza di scorrettezze sì poco professionali, ma che nel settore sono pane quotidiano tra colleghi str*nzi…!

kayden kross stoya 2

Da quando è sposata e mamma, Kayden Kross si dedica e sfoga solo a porno lesbo, uno più rovente dell’altro. Se vuoi regalarti qualche momento di porno-delizie, clicca sull’incendiante lesbo tra Stoya e Kayden Kross. Sono sicura che non rimarrai deluso. Ti ipnotizzerà.

Se al termine soffri già di astinenza, e rivederlo non ti basta più, non placa la tua lussuria, e mi par di vederti che aneli a nuova dose, porno-goditi quest’altra meraviglia, una Kayden Kross nuda e languidamente adagiata su una poltrona verde, che si fa straziare il sesso da dita e bocca della nostra Valentina Nappi. Buona visione, e buon trip ormonale.

