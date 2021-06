LI CONOSCETE DAVVERO TUTTI "I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN"? - A 16 ANNI DALL’ESORDIO ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA DOVE VINSE IL LEONE D'ORO “I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN” STASERA TORNA IN TV - PREMIATO CON TRE OSCAR, QUATTRO GOLDEN GLOBE E QUATTRO BAFTA, IL FILM FU UN SUCCESSO AL BOTTEGHINO – DALLE CAMICIE VENDUTE SU EBAY AL COMING OUT DI ALCUNI MEMBRI DELLA TROUPE, 10 COSE CHE NON SAPEVATE…

Arianna Ascione per www.corriere.it

Il film

i segreti di brokeback mountain ledger gyllenhaal1

Debuttò nel 2005 alla Mostra internazionale del cinema di Venezia - dove vinse il Leone d'oro - «I segreti di Brokeback Mountain», film diretto da Ang Lee con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. La pellicola, un'opera di fantasia basata sul racconto «Brokeback Mountain» di Annie Proulx pubblicato per la prima volta sulla rivista statunitense The New Yorker nel 1997, racconta la drammatica storia d’amore tra due cowboy (Ennis Del Mar, interpretato da Ledger e Jack Twist, impersonato da Gyllenhaal) ambientata nelle zone rurali e montuose del Wyoming. Premiato con tre Oscar, quattro Golden Globe e quattro BAFTA «I segreti di Brokeback Mountain» fu un successo al botteghino e dal 2018 è inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. In attesa di rivederlo - mercoledì 16 giugno alle 19.00 su Sky Cinema Due - ecco una raccolta di curiosità da scoprire.

anne hathaway vestita da principessa

Il provino in abiti principeschi

Anne Hathaway fece il provino per il ruolo di Laureen Newsome (moglie del cowboy Jack Twist) vestita e truccata da principessa: arrivava direttamente dal set del film «Principe azzurro cercasi» (2004).

Le camicie vendute su eBay

Nel febbraio 2006 le camicie indossate nel film dai due attori sono finite all’asta su eBay. Sono state vendute per 101.100 dollari e i proventi sono stati devoluti ad un'associazione benefica.

heath ledger michelle williams i segreti di brokeback mountain

Quell’amore nato sul set

Heath Ledger e Michelle Williams (che in «I segreti di Brokeback Mountain» ha interpretato la moglie di Ennis Del Mar, Alma Beers) si sono conosciuti e innamorati sul set. L’attrice dopo poco è rimasta incinta, e il 28 ottobre 2005 - un paio di mesi prima dell’uscita del film nelle sale - è nata Matilda Rose. La coppia ha chiesto a Jake Gyllenhaal di fare da padrino alla piccola: «Heath e io abbiamo fatto l'amore, e loro hanno avuto un bambino», ha detto Gyllenhaal scherzando in un’intervista ad Entertainment Weekly.

Le paure di Heath Ledger

Quando gli offrirono la parte di Ennis per la prima volta Heath Ledger non era sicuro di accettarla: non aveva paura del ruolo (un cowboy gay), pensava soltanto di non essere abbastanza maturo per rendergli giustizia. Fu poi la sua allora fidanzata, Naomi Watts, a spingerlo a dire sì.

Chi ha fatto coming out

i segreti di brokeback mountain ledger gyllenhaal4

Una settimana dopo l'inizio delle riprese due membri della troupe - ispirati dalla storia dei due cowboy - hanno fatto coming out.

Naso quasi rotto

Durante le riprese della scena del bacio tra i due protagonisti Heath Ledger - nella foga - ha quasi rotto il naso di Jake Gyllenhaal.

Censure, tagli e boicottaggi

In seguito all’uscita nelle sale statunitensi «I segreti di Brokeback Mountain» è stato boicottato da una catena di cinema dello Utah. Inoltre il film è stato ufficialmente bandito negli Emirati Arabi Uniti (in Medio Oriente è uscito soltanto in Libano, in versione censurata, e in Turchia) mentre in Cina era disponibile soltanto in DVD. Per quanto riguarda l’Italia «I segreti di Brokeback Mountain» alla sua prima messa in onda su Rai2 non è stato trasmesso in versione integrale (mancavano le scene d'amore tra i due protagonisti). In seguito alle polemiche sollevate da molti spettatori e da Arcigay dopo qualche settimana il film è stato ritrasmesso integralmente.

gyllenhaal hathaway i segreti di brokeback mountain

Hathaway e Gyllenhaal, di nuovo insieme

Dopo «I segreti di Brokeback Mountain» Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal hanno recitato di nuovo insieme nel film del 2010 «Amore & altri rimedi». Una curiosità aggiuntiva: sia Heath Ledger che Anne Hathaway hanno lavorato nella trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan, rispettivamente ne «Il cavaliere oscuro» (2008) e ne «Il cavaliere oscuro - Il ritorno» (2012) (in «Il cavaliere oscuro» del 2008 compare nel cast la sorella di Jake Gyllenhaal, Maggie).

Il rifiuto di Mark Wahlberg

i segreti di brokeback mountain ledger gyllenhaal2

Tra gli attori contattati per il film ci sono anche Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Brad Pitt. Mark Wahlberg invece ha raccontato che ad un certo punto lui e il suo grande amico Joaquin Phoenix erano stati presi in considerazione per interpretare i due cowboy protagonisti, ma Wahlberg ha rinunciato al progetto perché riteneva la pellicola troppo esplicita.

Uno dei film preferiti di Daniel Day-Lewis

Grazie alla performance di Heath Ledger «I segreti di Brokeback Mountain» è uno dei film preferiti di Daniel Day-Lewis. In seguito alla morte di Ledger Day-Lewis ha dedicato alla sua memoria il premio SAG vinto per «Il petroliere» (2007).

