16 gen 2020 19:25

LI FARÀ ARRESTARE IN DIRETTA? - TONY E TINA SARANNO DA GILETTI QUESTA DOMENICA - NON POTENDO PIÙ COMPARIRE A MEDIASET, IL CANTANTE NEOMELODICO E LA VEDOVA DEL BOSS DI CAMORRA SARANNO A ''NON È L'ARENA'', CHE AVEVA CONDANNATO L'ESPOSIZIONE TELEVISIVA OFFERTA DA BARBARA D'URSO: ''DIFENDEREMO I NOSTRI DIRITTI''. E STAVOLTA SARÀ GILETTONE A DARGLI VISIBILITÀ…