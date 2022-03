LA LIBERTÀ D’OPINIONE SECONDO LA SILICON VALLEY: LA VIOLENZA VA CONDANNATA SOLO QUANDO COLPISCE I BUONI - FACEBOOK E INSTAGRAM CONSENTIRANNO I POST CHE INVOCANO LA VIOLENZA CONTRO I SOLDATI RUSSI O MINACCIANO LA MORTE DI PUTIN - SARÀ MODIFICATA TEMPORANEAMENTE LA POLITICA SULL’HATE SPEECH IN ALCUNI PAESE, MENTRE I MEDIA STATALI RUSSI RT E SPUTNIK SARANNO BLOCCATI (INSOMMA, TRA CENSURA E PROPAGANDA, STIAMO DIVENTANDO COME PUTIN)

(Reuters) – Meta Platforms (FB.O) consentirà agli utenti di Facebook e Instagram in alcuni paesi di invocare la violenza contro russi e soldati russi nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, secondo le email interne viste da Reuters giovedì, in un cambiamento temporaneo alla sua politica di incitamento all’odio.

La società di social media sta anche consentendo temporaneamente alcuni post che chiedono la morte del presidente russo Vladimir Putin o del presidente bielorusso Alexander Lukashenko in paesi tra cui Russia, Ucraina e Polonia, secondo le e-mail interne ai suoi moderatori dei contenuti.

“Come risultato dell’invasione russa dell’Ucraina, abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole come discorsi violenti come ‘morte agli invasori russi’. Non consentiremo ancora appelli credibili alla violenza contro i civili russi”, ha affermato un portavoce di Meta in una nota. Le richieste di morte dei leader saranno consentite a meno che non contengano altri obiettivi o abbiano due indicatori di credibilità, come il luogo o il metodo, ha affermato un’e-mail, in una recente modifica delle regole dell’azienda sulla violenza e l’incitamento.

Secondo un’e-mail, le modifiche temporanee alle politiche sulle richieste di violenza ai soldati russi si applicano ad Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina.

Nell’e-mail inviata di recente ai moderatori, Meta ha evidenziato un cambiamento nella sua politica di incitamento all’odio riguardante sia i soldati russi che i russi nel contesto dell’invasione.

“Stiamo rilasciando un’indennità basata sullo spirito della politica per consentire discorsi violenti che altrimenti verrebbero rimossi in base alla politica sull’incitamento all’odio quando: (a) prende di mira soldati russi, TRANNE i prigionieri di guerra, o (b) prende di mira i russi dove è chiaro che il contesto è l’invasione russa dell’Ucraina (ad esempio, il contenuto menziona l’invasione, l’autodifesa, ecc.)”, si legge nell’e-mail. “Lo stiamo facendo perché abbiamo osservato che in questo contesto specifico, i ‘soldati russi’ vengono utilizzati come delegati per l’esercito russo. La politica dell’incitamento all’odio continua a vietare gli attacchi ai russi”, afferma l’e-mail.

La scorsa settimana, la Russia ha dichiarato che stava vietando Facebook nel paese in risposta a quelle che affermava fossero restrizioni all’accesso ai media russi sulla piattaforma. Mosca ha represso le società tecnologiche, tra cui Twitter (TWTR.N), che ha affermato di avere restrizioni nel paese, durante la sua invasione dell’Ucraina, che definisce “operazione speciale”.

Molte delle principali piattaforme di social media hanno annunciato nuove restrizioni sui contenuti intorno al conflitto, incluso il blocco dei media statali russi RT e Sputnik in Europa, e hanno dimostrato tagli in alcune delle loro politiche durante la guerra.

Le e-mail hanno anche mostrato che Meta avrebbe consentito l’elogio del battaglione di destra Azov, che normalmente è proibito, in un cambiamento riportato per la prima volta da The Intercept. Il portavoce di Meta Joe Osborne in precedenza aveva affermato che la compagnia “per il momento, facendo una piccola eccezione per l’elogio del reggimento Azov rigorosamente nel contesto della difesa dell’Ucraina, o nel suo ruolo come parte della Guardia nazionale ucraina”.

