23 ago 2023 18:50

LIKE A ROLLING STONES! LA BAND ANNUNCIA IN MODO NON CONVENZIONALE IL NUOVO ALBUM: SUL GIORNALE È COMPARSA UNA PUBBLICITÀ DELLA “HACKNEY DIAMONDS”, UNA COMPAGNIA "SPECIALIZZATA NELLA RIPARAZIONE DEL VETRO” – LA SOCIETA' NON ESISTE MA È FACILMENTE RICOLLEGABILE AL GRUPPO ROCK PER I NUMEROSI RIFERIMENTI AI LORO CAPOLAVORI NEL TESTO DELLA PUBBLICITÀ E PER L’UTILIZZO DEL LORO CELEBRE LOGO COME...