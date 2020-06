LILLI, OCCHIO ALLA PALOMBA – BALASSONE: “LA SOLITUDINE DI OTTO E MEZZO È STATA INTERROTTA DALL’ARRIVO DI ‘STASERA ITALIA’. IL PUBBLICO DI LILLI È AUMENTATO, E BARBARA HA COMINCIATO A RADUNARNE UN SACCO” – “EVIDENTEMENTE PERCHÉ VUOLE VEDERE SOLO LA TV CHE LO RISPECCHIA. GLI AFFINI A GRUBER AVEVANO LA LORO; I DIVERGENTI INVECE SE NE TENEVANO LONTANI FINCHÉ RETE 4 NON GLI HA SCODELLATO IL DIBATTITO PENSATO E SCRITTO SULLA MISURA LORO”

Stefano Balassone per “la Repubblica”

Lilli Gruber Conte

Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 è stato a lungo il solo a rivolgersi a quel 10% di italiani che, scansati i quiz di Rai 1 e le lepidezze di Striscia la notizia , ama sentir parlare al cento per cento di politica. Solitudine interrotta dall' arrivo di Stasera Italia , con Barbara Palombelli su Rete 4, che tratta il più delle volte l' identico ordine del giorno.

barbara palombelli stasera italia

Però il pubblico di Lilli è aumentato, e anche Barbara ha cominciato a radunarne un sacco.

BARBARA PALOMBELLI MASCHERINA

Evidentemente perché il pubblico, e quello "politico" in particolare vuole vedere solo la tv che lo rispecchia. Gli affini a Gruber avevano la loro; i divergenti invece se ne tenevano lontani finché Rete 4 non gli ha scodellato il dibattito fresco di giornata, pensato e scritto sulla misura loro.

CLAUDIA TERZI A OTTO E MEZZO

Per questo sabato sera abbiamo scelto Gruber dove il tema era: cosa non ha funzionato e cosa c' è da fare per aggiustare il sistema sanitario? La Lega di Lombardia, sentendosi imputata, ha spinto al video l' assessore al traffico, volto gentile, fare urbano e donna, come spesso capita quando si punta ad attenuare l' aggressività dell' avversario e arruffianarsi il pubblico a priori. L' osso duro era il Ricciardi 5S, sommerso dalle proteste a Montecitorio mentre indicava come modello negativo quello strutturale della sanità lombarda oltre alle scelte sciagurate compiute, forse per via del panico, da Presidente ed Assessore (quello alla Sanità, non l' addetto al traffico).

RICCARDO RICCIARDI A OTTO E MEZZO

Noi siamo stati buoni ad ascoltare, in attesa della domanda bomba: "premesso che - affinché il virus non ci ri-sorprenda con le braghe in mano - serviranno moltissimi quattrini per medicina di base, dottori ed infermieri e l' indipendenza piena quanto a reagenti, respiratori e mascherine, chiederete voi in prestito quei fondi MES a tasso zero, su cui i vostri leader tuttora fanno i vaghi?". E invece, altro che botto, si è rimasti al gioco dei rinfacci e ai reciproci saluti, oltre all' auspicio di una "nuova struttura sociale e civile della vita".

