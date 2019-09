27 set 2019 19:00

LILLI E I VAGABONDI - LA GRUBER SI INCAZZA CON ROBERTA LOMBARDI A “OTTO E MEZZO”! LA GRILLINA DICE “ABBIAMO FATTO UNA MAREA DI COSE, MA NON SIAMO RIUSCITI A COMUNICARLE” E LA CONDUTTRICE SBOTTA: “MA SE SIETE SEMPRE IN TV. NON LEI, MA PER ESEMPIO LUIGI DI MAIO” - LA REPLICA STIZZITA DELLA LOMBARDI - VIDEO