Robbie Williams

Robbie Williams ha lasciato intendere di aver avuto avventure segrete con Kylie Minogue e Nicole Kidman. In un'intervista rilasciata a Paris Match, l'ex Take That ha risposto con le parole con cui l'ex presidente Usa Bill Clinton negò l'affaire Lewinsky. Il cantante inglese ha dato una risposta criptica ma allusiva a chi gli chiedeva delle voci secondo le quali avrebbe avuto in passato legami sentimentali con Kylie Minogue e Nicole Kidman.

Il cantante di Let Me Entertain You, 48 anni, ora sposato con Ayda con cui ha avuto quattro figli, in precedenza è stato legato a alcune donne famose tra cui Mel C e Nicole Appleton ma c'erano state speculazioni anche sui nomi di Kylie e Nicole.

Kylie Minogue e Nicole Kidman

Nell'intervista Robbie ha risposto citando divertito la celeberrima risposta che l'ex presidente Clinton diede a proposito della sua presunta relazione con Monica Lewinsky, ma proponendola al plurale: "Come direbbe Bill Clinton, non ho mai avuto alcuna relazione con nessuna di queste donne". Dando adito, naturalmente, ad una interpretazione delle sue parole in senso opposto.

