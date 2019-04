LIVIN' LA LOREDANA LOCA – AD ‘AMICI’ RICKY MARTIN SI SCAGLIA CONTRO LA BERTÈ: "ATTACCA IL CERVELLO, QUESTO È BULLISMO" – LA CANTANTE AVEVA GIUDICATO IL FISICO DI VINCENZO POCO ADATTO ALLA PERFORMANCE. E LOREDANA S'INFURIA – RENATO ZERO SCATENATO: “SONO ZERO E ME NE VANTO. SENZA ZERO I NUMERI NON VALGONO UN CA**O”. E POI DA’ DELLA "SPORCACCIONA" ALLA DE FILIPPI – IL BALLO MARIA-RICKY MARTIN - VIDEO

Anche Maria non ha saputo resistere al fascino del nostro Direttore Artistico @ricky_martin! #Amici18 pic.twitter.com/yN0XO9SZsg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 20 aprile 2019

Da www.liberoquotidiano.it

loredana bertè ricky martin

Uno scontro mai visto: Ricky Martin contro Loredana Bertè. Il tutto è accaduto nella puntata in onda su Canale 5 del serale di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Ad attaccare è stato Martin, che ha messo nel mirino la Bertè: "Bullismo è il bullismo - ha premesso -. Io sono omosessuale e so benissimo come ci si sente. Loredana deve connettere il pensiero con la parola, io sono un artista e so che gli artisti si prendono di quei pugni in faccia e alla fine ti stanchi di fare tutto questo. Ti scongiuro di essere onesta e di non andare a giudicare il fisico delle persone”.

ricky martin de filippi

Questo perché la Bertè aveva giudicato il fisico di Vincenzo, considerato poco adatto alla performance che stava facendo. Parole subito stigmatizzate da Ricky Martin: "Se inizi a parlare del fisico di un artista diventa complicato anche per me apprezzare quello che dici. Le critiche vanno fatte bene, non devi oltrepassare quella linea". Il caso, comunque, è rientrato: l'artista portoricano, infatti, si è alzato ed è andato ad abbracciare la Bertè.

ZERO

renato zero

Ad Amici, il programma di Maria De Filippi nella sua edizione serale su Canale 5, l'ospite d'onore era Renato Zero, il quale ha stabilito una "prova folle", così la ha definita, per Alvis e Alberto Urso, che hanno cantato Amico, uno dei brani più celebri di Zero (che è intervenuto durante la performance degli allievi, cantando e sorprendendo tutti). Fari puntati su Loredana Bertè: come ha reagito? Presto detto: con un sorriso e un applauso per tutti. Nessuna polemica, insomma.

zero de filippi

Dunque, ha stupito anche Zero. Quando ha preso la parola, rivolgendosi ai concorrenti, ha detto: "Avete una grande mamma, ragazzi. Vi renderete conto? Sono il numero zero e me ne vanto. Sono fuori dai pronostici. Mi sono salvato. Senza zero non valgo. Senza zero i numeri non valgo un caz***". Zero ha ripetuto la parolaccia più volte, tanto che la De Filippi, congedandolo, gli ha chiesto di ripeterla per un ultima volta. E Renato Zero ha stupito ancora, affermando: "Ma sei una sporcacciona! Lo facciamo un’altra volta...". In studio risate e un filo di imbarazzo.

ricky martin ricky martin maria de filippi con ricky martin e vittorio grigolo renato zero loredana berte