cristina parodi

Alberto Dandolo per OGGI

CRISTINA PARODI, BASTA TV (PER ORA)

Cristina Parodi, 54 anni, non compare in alcun palinsesto della prossima stagione televisiva. Al via i piani alternativi. Prima è volata in Perù con la primogenita Benedetta per dedicarsi a un progetto umanitario promosso da una nota Ong bergamasca. Ora si mormora che si prenderà un anno sabbatico per affiancare il marito Giorgio, sindaco di Bergamo, nella sua attività politica. Ce la farà la brava Cristina a star lontana dal video?

federica panicucci 2

FEDERICA PANICUCCI ALLA CONQUISTA DI HONG KONG

Federica Panicucci, 51 anni, sta attraversando un momento d’oro sia sul versante personale che professionale. Nelle scorse settimane è atterrata a Hong Kong con il fidanzato e socio in affari Marco Bacini, 42 anni, per chiudere un importante contratto di lavoro. Pare che il suo marchio di abbigliamento ben presto sbarcherà in Cina con la nascita di negozi monomarca.

claudia galanti

CLAUDIA GALANTI TORNA IN ONDA

Dopo essere stata lasciata dal fidanzato Luca Baronchelli, Claudia Galanti, 38 anni,

si è concentrata sul lavoro. Starebbe vagliando una serie di opportunità professionali.

Si dice che sia molto tentata dal partecipare a un noto reality e che ce la stia mettendo tutta per entrare nel cast. Di quale programma si tratta? Ah, saperlo...

loredana lecciso

LOREDANA LECCISO AL «GF VIP»?

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si sussurra che, tra i possibili concorrenti, figuri Loredana Lecciso, 46. Si dice anche che l’ex (?) compagna di Al Bano non abbia però ancora sciolto le riserve. Cosa aspetta? Ah, saperlo...

NAIKE RIVELLI CUOCA SUL WEB

Naike Rivelli, 44 anni, si è appassionata all’arte culinaria e sta spopolando in Rete con dei video in cui dà prova della sua maestria ai fornelli. La simpatica figlia di Ornella Muti predilige cimentarsi in piatti salutari con prodotti a chilometro zero pur non rinunciando al gusto. Trasformerà questa sua passione in un nuovo progetto di lavoro?

naike rivelli

JEREMIAS E SOLEIL SEMPRE PIÙ INNAMORATI

Nei giorni scorsi era circolata la voce di una rottura tra Jeremias Rodriguez, 30, e Soleil Sorge, 25 anni. In realtà la coppia è sempre più solida, tanto che i due piccioncini a breve andranno a vivere sotto lo stesso tetto. Si dice anche che il fratellino di Belén e l’ex naufraga dell’Isola dei famosi potrebbero sbarcare a Temptation Island Vip.

FRANCESCA MANZINI DELUSA DA CARLO CONTI

L’imitatrice e attrice Francesca Manzini, 29 anni, protagonista di Benedetta follia di Carlo Verdone, era certa di partecipare al nuovo Tale e quale show. Ma qualcosa non deve essere andata per il verso giusto, tanto da indurre Carlo Conti a non inserirla nella rosa dei concorrenti dello show. Cosa sarà mai successo?

giulio berruti

GIULIO BERRUTI HA PERSO LA TESTA PER UNA DICIOTTENNE

Si mormora che il cuore dell’attore Giulio Berruti, 34, abbia ricominciato a battere. Si sussurra infatti che il prestante attore abbia perso la testa per una ragazza da poco maggiorenne. Dicono che sia la “nipotastra” di un famosissimo cantante.

FRANCESCA DE ANDRÉ REGINA DELLA NOTTE

francesca de andrè

Francesca De André, 29 anni, dopo la grande popolarità guadagnata nell’ultima edizione del Grande Fratello, è assai richiesta in qualità di ospite di discoteche, locali e feste di piazza. La nipote del grande Faber sta infatti diventando l’icona delle notti estive delle più affollate località vacanziere italiane, soprattutto al Sud. A settembre però tornerà ad occupare il ruolo di opinionista in alcuni contenitori Mediaset e c’è chi giura che sarà al centro di gossip e polemiche.

de lellis

AFFARI DI COPPIA TRA LA DE LELLIS E LA SALEMI

Sono belle, giovani e spopolano in Rete. Si chiamano entrambe Giulia e hanno milioni di ragazzine che le seguono e le venerano: stiamo parlando di Giulia De Lellis, 23, e Giulia Salemi, 26. Le due influencer sono anche amiche e si dice siano in grande sintonia. Si mormora che stiano lavorando ad un progetto comune e che molto presto lo comunicheranno. Di cosa si tratta?

MIGUEL BOSÉ HA UN NUOVO AMORE

giulia de lellis

Miguel Bosé, 63 anni, fresco di separazione dallo scultore Nacho Palau, ha ritrovato la serenità grazie a un nuovo amore. Trattasi, dicono, di un ragazzo giovane e talentuoso assai noto all’alta società spagnola. Cosa aspettano a ufficializzare? Ah, saperlo...

IL GIORNALISTA È INVAGHITO DELL’EX TRONISTA

È un ex tronista fidanzato con una ex star dei reality. È bello, muscoloso e sta diventando una icona gay. Un noto giornalista ha perso la testa per lui. Chi è?

IL CUOCO FA FAVILLE IN TV E CAPRICCI IN CAMERINO

È un giovane cuoco che ama la tv. Spopola in un programma di successo in cui pesa il suo giudizio culinario. Ma dicono si sia montato la testa e che faccia bizze da star.

MIGUEL BOSE'

TANTO SEMBRA GENTILE TANTO È NEVROTICA

È, all’apparenza, gentile e molto discreta. In tv è famosa per il suo bon ton e la sua classe. Gli addetti ai lavori però dicono che sia un po’ nevrotica e assai umorale. Chi è?

LA PASSIONE PROIBITA DELLA DONNA POTENTE

giulia salemi

Chi è quella potente donna della tv, single e attempata, che ha una prepotente passione per gli uomini assai più giovani di lei? Ah, saperlo...

L’EX SHOWGIRL STA PER DICHIARARE FALLIMENTO

Dicono che la ex showgirl abbia problemi economici e che sia in procinto di dichiarare fallimento con la sua nuova attività imprenditoriale. Chi è?

L’EX TRONISTA HA RIPIEGATO SU UNA STANZA IN AFFITTO

È vero che il noto ex tronista è stato costretto a vendere anche la sua ultima casa per saldare il fisco e che vive in una stanza in affitto in zona Sesto San Giovanni?

giulia salemi 16