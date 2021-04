26 apr 2021 18:48

LORY DEL SANTO? CORNUTA! - “ERIC CLAPTON? LO BECCAI CHE MI TRADIVA CON NAOMI CAMPBELL NEL SUO CAMERINO. SO CHE LA COSA È DURATA UNA SOLA VOLTA. UNA PERSONA CHE CONOSCEVA ENTRAMBI MI DISSE CHE LA COSA NON LE ERA PIACIUTA, TANTO CHE L'AVEVA DEFINITO 'TOO BORING', TROPPO NOIOSO”. ECCO COME REAGII – POI L’ATTRICE (PER MANCANZA DI VESTITI) RIVELA DI ESSERE PERFETTA PER PINOCCHIO: "NON HO MAI TRADITO"