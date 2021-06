LOVE ISLAND O SUICIDE ISLAND? DOPO I CASI DI SUICIDIO DEGLI ULTIMI ANNI, IL PROGRAMMA VERSIONE UK ASSUME DUE PSICOLOGI PER SOSTENERE I CONCORRENTI - I MEDICI OFFRIRANNO IL LORO SUPPORTO NON SOLO DURANTE LE REGISTRAZIONE, MA ANCHE NEI MESI SUCCESSIVI - ALMENO QUATTRO PERSONE SI SONO AMMAZZATE UNA VOLTA CONCLUSE LE PASSATE STAGIONI E LA PRODUZIONE HA VOLUTO DARE UNA SVOLTA AL SUO "DOVERE DI DILIGENZA"

Mike Thalassitis

Dopo la morte di due ex concorrenti, i produttori della versione inglese di “Love Island” hanno drasticamente rivisto il protocollo sanitario e i loro “doveri di diligenza”. La serie ITV2 ha assunto infatti uno psicologo clinico, il dottor Matthew Gould, perché riveda le procedure dello spettacolo e tenga d’occhio le star.

“Love Island” non va in onda da febbraio 2020 a causa della pandemia. ITV ha spiegato i protocolli che saranno seguiti durante le riprese della prossima stagione, al via il 28 giugno. Con il dottor Gould ci sarà il dottor Litchfield, consulente esterno.

I due professionisti seguiranno lo svolgersi degli eventi per adeguare gli interventi. L’assistenza sarà fornita con supporto psicologico, colloqui con gli isolani sull’impatto della partecipazione al programma non solo durante il programma ma anche nei mesi seguenti.

Sophie Gradon 2

L’obiettivo è evitare che altri, come Sophie Gradon, Mike Thalassitis e Caroline Flack si uccidono a pochi mesi dalla fine dello show.

Tra le misure ci saranno anche la formazione dei concorrenti per i social media, per controllare potenziali negatività, e per gestire la finanza. Il dovere di diligenza sarà regolarmente rivisto ed evolverà in linea con la crescente popolarità dello spettacolo.

Parlando dei processi in atto, il dott. Gould ha affermato: «Il dovere di diligenza non è un obiettivo statico. Si evolve con l'aspettativa del pubblico, la legislazione e con lo sviluppo commerciale del formato del programma al fine di mantenere la creatività».

Caroline Flack

«La fornitura di cure efficaci è un esercizio di collaborazione, in particolare tra professionisti della salute, partecipanti al programma e produttori. Inoltre, può essere particolarmente influenzata dai dirigenti senior all'interno di un'organizzazione.

La mia nomina l'anno scorso in un nuovo ruolo per ampliare lo sforzo del dovere di diligenza testimonia la serietà che ITV dà a questo argomento».

Il cambiamento è iniziato nel 2018, con la morte di Sophie, che ha partecipato alla seconda stagione dello show. La donna, 32 anni, aveva partecipato alla seconda stagione. Si è uccisa a giugno. Venti giorni dopo, si è ammazzato anche il suo fidanzato, Aaron Armstrong, 25 anni.

