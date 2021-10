20 ott 2021 18:24

‘O FAMO STRANO SU TINDER - CLAUDIA GERINI A “OGGI”: “SONO SINGLE MA CREDO PER POCO. SONO UNA DA “VITA DI COPPIA”. HO PURE PENSATO DI ISCRIVERMI A TINDER. MA COME FACCIO? MI CONOSCONO TUTTI…” (CLAUDIA, BASTA FARE COME FANNO LE COZZE: NON METTERE LA FOTO DELLA FACCIA!) – POI PARLA DEI SUOI EX: "CON BONCOMPAGNI UNA STORIA CHE OGGI NON SAREBBE PIÙ ACCETTABILE. ZAMPAGLIONE? LUI E’ UNA PARTE DEL MIO CUORE. NON SONO ANDATA AL SUO MATRIMONIO PERCHÉ..." – "PER RESTARE INSIEME IL SESSO VA CURATO, NUTRITO, MA IL TRADIMENTO È SOPRAVVALUTATO"