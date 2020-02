‘MITRAGLIA’ ALKETA-AMADEUS E IL MISTERO DI QUELLA FRASE CON IL MICROFONO APERTO: “4 MINUTI? MA ABBIAMO UN ACCORDO!” – LA CONDUTTRICE DELLA TV ALBANESE, IDOLO DEI SOCIAL, PER LA SUA PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA: "IL PREMIER ALBANESE? NON MI HA ANCORA CHIAMATO PER FARMI I COMPLIMENTI. IN ALBANIA C'È STATA QUASI UNA FESTA NAZIONALE, MI SONO COMMOSSA. MI PIACEREBBE CONOSCERE BERLUSCONI" – E SU GEORGINA… - VIDEO

Da Un Giorno da Pecora

Alketa Vejsiu

“Il premier albanese? Non mi ha ancora chiamato per farmi i complimenti, penso lo farà domani. In Albania c'è stata quasi una festa nazionale, mi sono veramente commossa”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Alketa Vejsiu, conduttrice della tv albanese, ieri sul palco dell'Ariston, racconta la sua esperienza sanremese. Lei è una star dei social: di quanto sono aumentati i suoi follower dopo l'esibizione di ieri? “Di quasi duemila ogni ora”.

Tra i politici italiani, su Instagram, lei segue solo Silvio Berlusconi. Come mai? “Lo seguo non come politico ma come imprenditore, come fondatore di Mediaset”. Lo ha mai conosciuto? “No, non l'ho mai conosciuto”. Le piacerebbe conoscerlo? “E perché no?” L'altra donna con cui ha condiviso il palco, ieri, era Georgina Rodriguez. L'ha incontrata? “Si, è stata molto dolce e gentile, perché i nostri camerini erano vicini”, ha detto Vejsiu a Un Giorno da Pecora.

Alketa Vejsiu

ALKETA VEJSIU

Da www.ilmessaggero.it

(…) Arrivati al momento di presentare la cantante in gara nei duetti, Elodie, l'audio del microfono resta aperto proprio nel momento in cui Alketa e Amadeus tornano dietro le quinte. Dal microfono, sembra quello di Alketa, si sente dire: «4 minuti? Ma abbiamo un accordo!». Cosa è successo? Sui social si è scatenata la caccia alla soluzione del mistero. Forse la conduttrice albanese è stata rimproverata per aver tenuto troppo la linea? La voce che parla di accordo, in questo caso, sarebbe proprio la sua.

alketa vejsiu

Fatto sta che Alketa Vejsiu è tornata in onda, qualche minuto dopo, da un altro palco, quello in esterna. E stavolta è stata velocissima nel restituire la linea... Nessun caso diplomatico e la conferma arriva dopo l'esibizione di Roberto Benigni. Alketa Vejsiu e Amadeus tornano insieme davanti alle telecamere e Alketa, già idolo del web per la sua padronanza della lingua italiana, dice: «Ho preso una camomilla, così parlo più lentamente...»

Alketa Vejsiu Alketa Vejsiu