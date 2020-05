‘’LA CATTIVERIA E L'IGNORANZA NON HANNO SESSO’’ - CON CHI CE L’HA NATALIA ASPESI QUANDO SCRIVE: “QUANDO IN TELEVISIONE MI CAPITA (SPENGO SUBITO) DI INCROCIARE CERTE CICCIONE O CERTE MALIARDE CHE PARLANO COME HITLER PERÒ CON GARBO FEMMINILE, MI CHIEDO COSA HO IN COMUNE CON LORO, PERCHÉ DOVREI PREFERIRLE A UOMINI DI GRANDE VALORE, E PAZIENZA SE NON SONO FEMMINISTI” – CE L’HA CON LA MAGLIE, CON LA SANTADECHE', CON LA CHIRICO? AH, SAPERLO…

aspesi

Da “il Venerdì - la Repubblica”

Lettera di una lettrice

Quali fesserie ci siamo raccontate noi donne a proposito di noi donne? Sono stata femminista e lo sono ancora da un punto di vista culturale e sociale. Ma adesso basta. Le altre donne mi sono nemiche, certo non quelle che stimo, che fanno grandi cose, cui voglio bene, in cui credo e che mi sono necessarie. Ma le altre?

Non so se lei guarda i social, dove regna una umanità brutta.

La cattiveria e l' ignoranza non hanno sesso, ma ciò che a me fa più male è il gracchiare carico di odio delle donne.

Stamattina mercoledì 13 maggio, per esempio, notizia postata: (anonima) donna stuprata all' Esquilino; segue foto di nero (anonimo), tipica fake news senza collegamento se non la vicinanza. E subito a insultare il premier, i ministri, i comunisti, non si sa perché responsabili del reato, come se mai un italiano avesse osato toccare una donna. Elenco qualche post femminile.

Filomena: «Dobbiamo aspettarci di tutto da questo governo»; Lucia: «Questi casi sono all' ordine del giorno»; Antonia: «Denunciare la Lamorgese»; Donatella: «E vorrebbero regolarizzarli»; Claudia: «Darwin mi convince sempre di più»; Sabrina: «E questi vogliono fare la sanatoria»;

Flavia: «No comment, questi vogliono toglierci anche la libertà di pensiero»; Maria: «Stupri, violenza guerriglia sono alle porte»; Fausta: «Questi sono gli amici della Bruttanova e della Boldrini»; Antonia, Lia, Marcella, Luciana... Basta, non parlatemi più di sorellanza!

Risposta di Natalia Aspesi

Sono con lei, quando sento parlare al plurale delle donne come se in blocco fossero meglio degli uomini e più meritevoli, mi innervosisco. Che nei secoli siano state oppresse è vero, che abbiano diritto a ogni parità è vero, che ne abbiano ottenute ma ancora debbano ottenerne, pure.

Tutte le donne, persino quelle che a dire femminismo, per ignoranza, si sentono offese.

Anch' io, quando vedo folle di donne giovani e anche vecchie che sgomitano per un selfie con qualche miserevole condottiero, o in orbace accanto ai rapati dei gruppi nazisti, quando in televisione mi capita (spengo subito) di incrociare certe ciccione o certe maliarde che parlano come Hitler però con garbo femminile, mi chiedo cosa ho in comune con loro, perché dovrei preferirle a uomini di grande valore, e pazienza se non sono femministi? Non bastano le piazze piene di donne che gridano e cantano i loro diritti, non bastano i MeToo e i Se non ora quando a renderci sorelle.

Se non fosse che la quantità di uomini pericolosi e orribili è pari a quella delle donne come loro, diventerei fortemente maschilista.

