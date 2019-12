E LUCEVAN LE STELLE – ‘PRIMINA’ ALLA SCALA: LA TOSCA ABBAGLIA GLI UNDER 30 E RICEVE OLTRE 10 MINUTI DI APPLAUSI - È LA SCENOGRAFIA A COLPIRE I GIOVANI ACCORSI A VEDERE IN ANTEPRIMA L'APERTURA DELLA STAGIONE: “BISOGNA FINIRLA DI CONSIDERARE IL TEATRO COME UNA ROBA DA VECCHI” – C’È CHI AZZARDA UNA CRITICA: “I COSTUMI NON MI SEMBRANO MOLTO OTTOCENTESCHI…” - MA IL FINALE GRANDIOSO METTE TUTTI D’ACCORDO - VIDEO

Manfredi Lamartina per “la Repubblica”

tosca primina alla scala

Alcuni, poco prima di entrare nel foyer, sono leggermente a disagio, come se fossero stati colti dalla drammatica consapevolezza di non essere vestiti nel modo più consono: d' altronde la Tosca di Riccardo Chailly riservata agli under 30 richiede rispetto e la Scala, si sa, non fa mai sconti a nessuno, nemmeno di fronte alla buona volontà.

tosca primina alla scala

C' è dunque chi controlla che ogni dettaglio sia a posto: una cravatta appena allentata diventa per esempio la scena madre di una discussione piuttosto animata in strada tra due ragazzi (faranno pace subito dopo, per la cronaca). Altre persone invece fanno il loro ingresso con l' aria di chi conosce bene le dinamiche scaligere per lasciarsi intimidire dalle aspettative.

tosca primina alla scala

È il caso di una studentessa ventunenne della Statale, Sofia, che sembra la protagonista di una fiaba Disney: «Cercavo un abito che fosse abbastanza appariscente per la prima della Scala», dice lei, mentre sorride ai fotografi che le chiedono di mettersi in posa: quel vestito evidentemente ha funzionato.

La sua amica, Maria Clara, vent' anni, pone l' accento sulle scenografie: «La regia ha dato un taglio moderno alla storia, è qualcosa di incredibile». È l' aspetto che colpisce di più il pubblico: «La scenografia è una delle più spettacolari che abbia mai visto, non pensavo che in un teatro fosse possibile osare così tanto», dice Camilla, 21 anni, studentessa di Medicina a Novara.

la ricostruzione di sant'andrea della valle nella tosca di livermore

È insieme con un amico, Samuele, 20, anche lui studia nella stessa facoltà: «Devo dire che oggi ci sentiamo meno soli - prosegue lei - perché nella nostra comitiva non ci sono grandi appassionati di opera. Adesso invece mi guardo intorno e vedo tanta gente uguale a noi, è bellissimo. Bisogna finirla di considerare il teatro come una roba da vecchi». Samuele è entusiasta della Tosca, anche se ha qualche piccola critica: «I costumi non mi sembrano molto ottocenteschi, ma per il resto direi che questa Tosca è affascinante».

tosca primina alla scala

Un giovane cerca l' angolazione migliore con lo smartphone per raccontare ai suoi follower un pomeriggio da ricordare: ha già fatto quattro Instagram Stories dal ridotto Toscanini - ricevendo giusto un paio di reazioni dai suoi follower, per la verità - e ora si diverte un mondo sfruttando un effetto di realtà aumentata che gli disegna un binocolo da teatro sul viso. Poco distante da lui c' è Laurent, un ragazzo nato nei Caraibi e residente a Parigi. È a Milano grazie a Juvenilia, network europeo di giovani appassionati di opera:

tosca primina alla scala

«La Tosca alla Scala? Très chic». In generale l' età media è sui vent' anni e per trovare qualche adolescente bisogna andare alla ricerca di chi indossa scarpe comode e vestiti sobri. Alessandro e Bianca hanno entrambi sedici anni, studiano violino - lei al Conservatorio, lui al liceo Carlo Tenca - e non danno l' impressione di essere lì per fare una scampagnata: «La Tosca la conosciamo bene, dunque abbiamo aspettative alte». Il finale, con Tosca-Anna Netrebko che sembra sospesa in aria, mette tutti d' accordo: «Più che una morte è una rinascita - dice Francesca, 20 anni - perché si è liberata dal dolore».

tosca davide livermore chailly david livermore a casa micheli davide livermore 1 tosca puccini tosca davide livermore 1 davide livermore tosca primina alla scala tosca primina alla scala