LUCIA ANNUNZIATA RINGRAZIA – LO PSICODRAMMA LETTA-CALENDA, CON IL VOLTAFACCIA IN DIRETTA DI CARLETTO A “MEZZ’ORA IN PIÙ”, FA VOLARE GLI ASCOLTI DELLA TRASMISSIONE DI RAITRE: IL PROGRAMMA UNA VOLTA TANTO HA CONQUISTATO NUMERI DA PRIMA SERATA CON L’11,9% DI SHARE, PER DI PIÙ IN UNA SONNACCHIOSA DOMENICA D’AGOSTO…

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

carlo calenda mezzora in piu 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 7 agosto 2022, in fascia pomeridiana, segnano un notevole riscontro di pubblico per la trasmissione di approfondimento Mezz'ora in più, condotto su Rai3 da Lucia Annunziata.

La giornalista ha assestato un colpo da maestro con l'ospitata di Carlo Calenda, leader di Azione, che - dopo uno strategico silenzio mantenuto per tutta la giornata del sabato - ha sganciato la bomba in diretta dalla Annunziata annunciando la rottura dell'alleanza con il Partito Democratico.

lucia annunziata

E se la rivelazione di Calenda è stata una doccia gelata per il Segretario Dem Enrico Letta, per la Annunziata è stata un'autentica "mano santa", visto che il programma - in un sonnacchioso e torrido pomeriggio domenicale d'agosto - ha conquistato numeri da prima serata aggiudicandosi l'11.9% di share con 1.142.000 spettatori. Insomma, quando la Rai decide di fare autentica informazione assolvendo il suo compito non ce n'è per nessuno...

