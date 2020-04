2 apr 2020 19:58

LUCY IN THE STREAMING - ANNUNZIATA SCATENATA CON BARBARA CARFAGNA SU INSTAGRAM (VIDEO): ''DOVE SONO I CAPITANI D'INDUSTRIA? SUGLI YACHT O IN ISOLE DESERTE - L'EUROPA È MORTA E QUESTO È IL GOVERNO DELL'IMPROVVISAZIONE. CONTE SE FOSSE STATO CHURCHILL AVREBBE FERMATO IL TRENO PER IL SUD IN DIRETTA TV. DRAGHI CI HA FATTO USCIRE DA QUESTA NARRAZIONE DA PADRE PIO E CI HA FATTO CAPIRE CHE SE CONTINUA COSÌ DOPO VERRÀ LA GUERRA. QUELLA VERA''