Giorgio Michieletto per "Diva e donna"

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA

Dopo le vacanze tutte baci e coccole Matteo Salvini in Riviera Romagnola con la giovane fidanzata Francesca Verdini, Luigi Di Maio “risponde” con una luna di miele a casa della sua bionda first lady, Virginia Saba. Cambia il mare ma il copione è sempre quello di un'estate bollente fra carezze audaci e sguardi sognanti. Il settimanale “Diva e donna” (Cairo editore), in edicola domani, pubblica le immagini del primo mare del vicepremier cinquestelle e ministro del Lavoro avvinghiato alla sua compagna giornalista con un passato da giocatrice di basket: lui con boxer turchesi e un po' di pancetta, lei in bikini multicolor e un fisico scolpito. Se Salvini per l'estate con la figlia di Denis Verdini, aveva scelto l'affollata spiaggia di Milano Marittima, Di Maio è in mare d'amore in una caletta di Baja Sardinia.

Giulia Cerasoli per “Chi”

Divisi su tutto meno che sulla loro prova costume. Luigi Di Maio e Matteo Salvini litigano ormai quasi ogni giorno e su molti degli argomenti sul tappeto, che siano in discussione in Parlamento o di più stretta attualità. Distanti anni luce sulle autonomie, sul rapporto con i sindacati o sulla Tav, nel weekend i vicepremier del governo gialloverde, dimenticati per qualche ora i ministeri e le lotte quotidiane, si spogliano e indossano i boxer da spiaggia: ed è in questi frangenti che dimostrano di avere finalmente qualcosa in comune, mostrando i loro fisici non esattamente palestrati.

luigi di maio virginia saba 4

I due più o meno giovani leader (Di Maio 32 anni e Salvini 46), risultano infatti molto disinvolti sui social, pur non essendo proprio in formissima, soprattutto se paragonati alle loro avvenenti fidanzate, Virginia Saba (in bikini mozzafiato nelle immagini che vi mostriamo) e Francesca Verdini (immortalata la scorsa settimana a Milano Marittima con fisico da top-model). Insomma, Luigi e (soprattutto) Matteo avrebbero bisogno di ridurre i carboidrati (e forse non solo quelli) e di andare in palestra.

luigi di maio virginia saba 3

Alcune differenze tra loro, comunque, persistono. Il ministro del Lavoro pentastellato – che vediamo in queste foto durante il suo ultimo week end in Costa Smeralda in qualità di accompagnatore della fidanzata giornalista Virginia Saba, che ha condotto la presentazione del libro di Antonio Padellaro Quegli incontri segreti tra Almirante a Berlinguer tenutasi a Porto Cervo Libri – ha il tipico fisico da ragazzo sano, ma non è mai stato sportivo in vita sua, quindi tende a rilassarsi facilmente con due pranzi di troppo. Di contro, il vicepremier leghista, maschio alfa che potrebbe guadagnare con qualche ora in palestra una linea più curata, ha abolito le sue già sporadiche corsette notturne e sta tentando per la seconda volta di smettere di fumare, quindi forse tenta di tenere a bada lo stress con la voracità.

Insomma, probabilmente nessuno dei due potrebbe aspirare al titolo di Sirenetto 2019, se la competizione fosse aperta anche ad altri. Ma, tra i due, avrebbe più probabilità di aggiudicarsi il titolo Giggino, nella sua nuova vita smeralda. Al seguito della fidanzata sarda è infatti giunto ancora una volta a Porto Cervo, venerdì pomeriggio, dopo l’ultima riunione al ministero sulle vertenze più calde.

luigi di maio virginia saba 1

Dopo la presentazione del libro di Padellaro, la coppia si è trasferita a cena a Poltu Quatu, all’inaugurazione del Lio, lo stilosissimo locale ibizenco, diventato adesso la nuova attrazione della zona. Nuova serata ballerina, dopo l’esibizione delle scorse settimane, per il titolare del Welfare, che sembra averci preso gusto…

Ma come dargli torto? In fondo ha solo 32 anni e una fidanzata introdottissima nella dolcevita locale. Sabato mattina, invece, i due fidanzatini si sono limitati al relax. Coccole, abbracci e molte risate non sono mancate tra loro sulla spiaggetta privata dell’hotel La Bisaccia di Baja Sardinia, dove sono state scattate le foto del nostro servizio.

Nel pomeriggio di sabato, invece, Virginia e Luigi, ormai affiatatissimi agli occhi di tutti, sono saliti sulla macchina della scorta che li ha portati poco lontano (circa 15- 20 chilometri) al Cala di Volpe, dove si sono sdraiati in santa pace sulla spiaggetta mondanissima di Capriccioli.

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA

Bagno di mare e di folla con selfie di rito per ministro e fidanzata, prima di rientrare in albergo, da dove domenica mattina i due sono ripartiti alla volta della Capitale. Il ministro Cinquestelle, ormai rivestito il suo abito blu d’ordinanza, aveva in programma un incontro a palazzo Chigi con il suo alleato/avversario in cravatta verde. E qui la previsione è fin troppo facile: le loro pance di governo saranno il minore dei problemi.

