Giuseppe Candela per Dagospia

PAMELA PRATI VERISSIMO

"Un giorno io ero a casa, curiosità vado a vedere e mando 'Buona primavera'. Mi risponde: 'Adesso sì che è una buona primavera'". Voce e testo di Pamela Prati, con la collaborazione di Mark Caltagirone interpretato da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Una sorta di anniversario, perché proprio in questi giorni due anni fa iniziava lo scambio su Instagram tra i due ''amanti immaginari, e l'anno scorso questo disgraziato sito iniziava a smontare la fake news più divertente e travolgente del 2019. Ora la showgirl del Bagaglino pubblica il suo libro verità "Come una carezza", con in copertina una foto talmente photoshoppata che faceva prima a inviare quella del suo battesimo.

Un anno fa, dicevamo. Ma cosa sarebbe successo se tutto fosse accaduto in questi giorni? Il tempismo, il bivio, le sliding doors. Chiamate Giacobbo, Adam Kadmon, uniamoci in coro su Mistero di Ruggeri. La verità è che se solo il duo Perricciolo-Michelazzo avesse scelto l'anno giusto per mettere in piedi la loro fake love-story, oggi il Pratigate non esisterebbe. Non solo perché questo sito avrebbe occupato il suo tempo a seguire l'emergenza Coronavirus ma perché tutto ci sarebbe sembrato normale amministrazione.

barbara d urso furiosa con pamela prati

Qualcuno avrebbe avuto da ridire sullo studio vuoto di Verissimo durante l'intervista con Silvia Toffanin? Oggi, semplicemente routine. E la sua fuga dai vari programmi non si sarebbe potuta verificare: sarebbe rimasta a casa sua, collegata via Skype. Il suo matrimonio sarebbe saltato perché il governo ha sospeso le celebrazioni, senza il bisogno di fornire ulteriori giustificazioni. "Mark Caltagirone sta costruendo ospedali in Cina", tutti ci avrebbero creduto ma soprattutto nessuno avrebbe indagato.

pamela prati perricciolo michelazzo

Il Bingo è chiuso, Pamela si sarebbe accontentata delle repliche de "Il lotto alle otto" con Stefania Orlando. Niente foto, niente scandalo. Il Pratigate come i Simpson, segnali e previsioni: studi vuoti e matrimoni saltati. E il sesso virtuale? Ammesso dalla Prati, rivendicato dalla Michelazzo ("L'ho fatto virtuale"). Non solo non avrebbe fatto scalpore ma le due sarebbero state scelte dal governo come testimonial di una campagna ad hoc. Insomma era tutto perfetto, hanno sbagliato solo l'anno. Buona Primavera a tutti.

