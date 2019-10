A LUME DI CANDELA - ''IL PALINSESTO È MOBILE'' E A MEDIASET CAMBIA SPESSO: ''LIVE-NON È LA D'URSO'' PASSERÀ AL LUNEDÌ SERA DOPO LA FINE DI ''TEMPTATION ISLAND VIP'', VISTO CHE IL ''GF VIP'' DI SIGNORINI È SLITTATO A GENNAIO O ADDIRITTURA FEBBRAIO - ''LE IENE'' POTRANNO TORNARE COSÌ ALLA STORICA COLLOCAZIONE DOMENICALE SU ITALIA1, MENTRE SU CANALE5 ANDRÀ…

Giuseppe Candela per Dagospia

"Il palinsesto è mobile", ripetono da qualche tempo all'unisono i dirigenti tv. Mediaset non fa certo eccezione e ha deciso di proseguire con le sue manovre tra slittamenti e spostamenti vari. Com'è noto il Grande Fratello Vip, previsto per fine ottobre, "andrà in onda a inizio 2020" che per alcuni è da intendersi il 7 gennaio 2020 mentre per 361magazine, sito vicino al conduttore Alfonso Signorini, addirittura il prossimo 3 febbraio.

A novembre tornerà in onda Adrian che diventerà per l'occasione Adriano, con Celentano in carne e ossa per portare in alto gli ascolti. Non è finita qui, fonti beninformate svelano a Dagospia che, salvo colpi di scena, a cambiare giorno di messa in onda sarà Live-Non è la D'Urso. La trasmissione condotta da Barbara D'Urso quest'anno sta faticando e non poco sul fronte auditel, ottenendo circa il 12% di share salutando il pubblico all'una e venti di notte.

Risultati evidentemente condizionati da una concorrenza agguerrita: dalla fiction di Rai1 Imma Tataranni a Che tempo che fa sulla seconda rete, da Non è l'Arena su La7 al posticipo di serie A in onda su Sky. Il programma condotto da Carmelita, come la chiamano i suoi fan, si sposterebbe al lunedì dal 28 ottobre, data in cui avrebbe dovuto debuttare proprio il GF Vip. Collocazione lasciata libera da Temptation Island Vip, uno spostamento che favorirà una crescita degli ascolti del talk show in una serata meno competitiva.

Cosa andrebbe in onda la domenica sera? In piedi l'ipotesi di riportare nel giorno festivo la fiction, in particolare L'Isola di Pietro 3 con Gianni Morandi, ma non si esclude nemmeno la presenza di film. Lo spostamento di Non è la D'Urso favorirà un cambio di programmazione per Le Iene che torneranno dal 27 ottobre nella loro storica collocazione domenicale.

