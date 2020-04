20 apr 2020 11:46

A LUME DI CANDELA - ''DI SOLITO NON RACCONTO IN PUBBLICO GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA MIA PROFESSIONE. MA VISTO CHE RICEVO IN PRIVATO NUMEROSI COMMENTI, FACCIO CHIAREZZA: A OTTOBRE SONO STATO DENUNCIATO DALLA SIGNORA CATERINA BALIVO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA; PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO STAMPA (IPOTESI DI REATO DECADUTA ALL'ARRIVO IN PROCURA); PER MOLESTIE (DECADUTA ANCHE QUESTA). SE LA SIGNORA BALIVO SIA STATA DIFFAMATA O MENO DAL SOTTOSCRITTO LO STABILIRÀ…''