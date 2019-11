amadeus fiorello

Giuseppe Candela per Dagospia

CHI AFFIANCHERA' AMADEUS? IPOTESI CONCRETE E NOMI MAI VAGLIATI. IL PUNTO SU SANREMO 2020

Chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston dal prossimo 4 febbraio? Il direttore artistico al Messaggero aveva parlato della presenza al suo fianco di due donne oppure di due donne e un uomo. E' iniziata, come accade ogni anno, la girandola dei nomi tra qualche verità e molta fantasia.

1) DILETTA LEOTTA IN POLE, PIACE A SALINI MA I DUBBI NON MANCANO

Circola con insistenza il nome di Diletta Leotta, lanciato da Tvblog e confermato da Striscia la notizia e dal settimanale Chi. Il volto di Dazn piacerebbe molto all'ad Fabrizio Salini ma nei corridoi di Viale Mazzini ieri circolava la foto della star dei social con in mano un pesce in compagnia di Ciro Immobile, pubblicata su Instragram, con la lettura ad alta voce dei commenti. Per alcuni la presenza della "valletta bonona" rappresenterebbe un passo indietro rispetto ai nomi femminili degli ultimi anni come Maria De Filippi, Michelle Hunziker e Virginia Raffaele.

2) ELISABETTA GREGORACI E LORELLA BOCCIA NON CI SARANNO

Il settimanale di Signorini ha aggiunto alla lista i nomi di Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia ma fonti Rai fanno sapere che le due showgirl non saranno a Sanremo. La Boccia, nuora di Lucio Presta, è in odore di promozione per il programma Rivelo.

3) DE LELLIS, LA PROPOSTA DI FACCHINETTI RICEVE UN "NO, GRAZIE"

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti avrebbe provato a proporla trovandosi di fronte a un secco "no grazie".

4) FERRAGNI E BELLUCCI, IPOTESI CONCRETE MA...

Discorso diverso per la fashion blogger Chiara Ferragni e per l'attrice Monica Bellucci, ipotesi concrete. Nomi realmente sul tavolo ma molto dipenderà dalla volontà delle due donne che figurerebbero in una lista di nomi molto più ampia. E la sensazione è che Amadeus non voglia ancora scoprire le carte.

5) BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO NON CI SARANNO

Nelle scorse settimane era circolato anche il nome di Belen Rodriguez per un ritorno a Sanremo ma si vuole evitare l'effetto già visto. Secondo altri Stefano De Martino potrebbe rappresentare la quota azzurra sul palco della kermesse o potrebbe essere coinvolto nel DopoFestival in onda su RaiPlay con il nome di "L'altro Festival". Stando alle nostre fonti il ballerino, novello conduttore, non sarà coinvolto nell'edizione 2020 di Sanremo.

PECHINO EXPRESS, L'AVVENTURA DI ASIA ARGENTO FINISCE IN ANTICIPO PER COLPA DI... (SEGUE SPOILER)

La nuova edizione di Pechino Express debutterà su Rai2 martedì 11 febbraio, la Rai ha ufficializzato il cast il mese scorso con la presenza tra i concorrenti anche di Asia Argento. Stando alle nostre informazioni l'avventura dell'attrice sarebbe durata molto poco, con l'uscita dalla gara già alla seconda puntata (il montaggio potrebbe cambiare la data di messa in onda) per colpa di un infortunio. La sua compagna di viaggio Vera Gemma avrebbe però proseguito il suo percorso con l'ex gieffino Gennaro Lilio. Sarà vero?

"LORO" NON LO DEVONO VEDERE, IL FILM DI SORRENTINO VA IN ONDA DI NOTTE SULLE RETI MEDIASET

"Loro" non lo devono vedere. Il film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi, nelle sale ad aprile 2018, è stato trasmesso sulle reti Mediaset. Perché la messa in onda è sfuggita a tutti? L'azienda di Cologno Monzese ha programmato la pellicola su Premium Cinema Emotion in due parti il 16 e il 17 novembre dalle 00.50 alle 2.40. Nessun annuncio, nemmeno un briciolo di promozione e nemmeno una prima serata. La pellicola arriverà mai sulle reti generaliste?

FRANCESCO GIORGINO NEOGRILLINO: MERITO DEL PREMIER CONTE E DI AUGUSTO RUBEI?

Negli ultimi giorni nei numerosi retroscena sulle nomine Rai Francesco Giorgino, volto del Tg1, è stato più volte indicato in quota Movimento 5 Stelle. Ma Giorgino non era berlusconiano e nei mesi scorsi addirittura filosovranista? La vicinanza con i grillini sarebbe frutto di un rapporto personale con il premier Giuseppe Conte ma anche, se non soprattutto, di una amicizia con Augusto Rubei, portavoce di Luigi Di Maio. Rubei è stato inoltre allievo di Giorgino all'Università Luiss.

"L'INCASTRO" DEI REALITY, A RISCHIO IL GRANDE FRATELLO NIP CON BARBARA D'URSO?

Lo slittamento del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini a gennaio potrebbe, come era immaginabile, generare una reazione a catena sugli altri reality. A fine marzo sarebbe prevista una nuova edizione de L'Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi mentre sarebbe a rischio l'edizione nip del Grande Fratello con Barbara D'Urso. Il reality slitterebbe a settembre 2020 magari con una edizione celebrativa per ricordare i vent'anni di messa in onda. A Cologno Monzese non ci sono però certezze, c'è anche chi sottolinea che la messa in onda a fine aprile permetterebbe di ammortizzare i costi con studio, casa e produzione già in attività per l'edizione vip. Cosa succederà?

MALGIOGLIO "TRADISCE" CHIAMBRETTI CON LA HUNZIKER

Cristiano Malgioglio è nel cast fisso di CR4-La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti che ieri ha debuttato con quasi il 6% di share. Il cantante è da anni presenza fissa nelle sue trasmissioni e avrebbe chiesto il permesso per "tradirlo" con Michelle Hunziker: Malgioglio sarà coinvolto anche nella nuova edizione All Together Now, in onda prossimamente su Canale 5.

GIRA VOCE

1) Gira voce che Checco Zalone nel suo nuovo film "Tolo Tolo", in uscita il 1 gennaio, avrebbe coinvolto molti artisti noti con piccoli camei. Oltre a Barbara Bouchet, Nicola Di Bari e Nichi Vendola chi si aggiungerà alla lista?

2) Gira voce che Diego Abatantuono starebbe registrando proprio in questi giorni il suo nuovo show in onda su Italia 1 dove avrebbe un ruolo non da conduttore puro ma, come nel suo stile, una partecipazione più ampia.

3) Gira voce che i bassi ascolti de L'Assedio di Daria Bignardi, ieri all'1,3% e sempre sotto il 2%, starebbero creando non poca agitazione nel gruppo Discovery. Le aspettative auditel erano ovviamente differenti, anche a fronte degli investimenti realizzati. La trasmissione dovrebbe avere un nuovo ciclo di puntate, già annunciato dalla giornalista, per il prossimo febbraio. Laura Carafoli, capo dei contenuti Sud Europa, insisterà sul prodotto o farà un passo indietro di fronte a questi numeri?

INDOVINELLI

1) A Milano si chiacchiera parecchio e negli ambienti giusti raccontano di una lite furiosa tra una famosa influencer e un autore televisivo. Un no professionale della signorina avrebbe mandato su tutte le furie l'autore fumantino.

2) A Roma molti raccontano della passione esplosa tra il giornalista politico, sposatissimo, e la showgirl in cerca di rilancio. Chi sono?

3) E' vero che il conduttore vorrebbe imporre nel suo nuovo programma il suo aitante personal trainer?

