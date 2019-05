Giuseppe Candela per Dagospia

"ll giallo del matrimonio di Pamela Prati: in diretta, per la prima volta, interverrà il futuro marito Marco Caltagirone", così Mediaset con un comunicato stampa aveva annunciato la presenza del futuro marito della showgirl sarda a Live-Non è la D'Urso. Il misterioso imprenditore non era, come immaginabile, presente in studio ma ha deciso di telefonare in diretta.

LA TELEFONATA DI MARK CALTAGIRONE, LA D'URSO PRENDE LE DISTANZE: "NON HO VISTO I TUOI DOCUMENTI"

Prima che la telefonata abbia inizio la conduttrice prende la parola: "Voglio fare una precisazione. Noi ci fidiamo di Pamela Prati, Pamela Perricciolo e di Eliana Michelazzo perché loro ci hanno detto che tu sei Marco Caltagiorone, io non ho visto i tuoi documenti." Come a dire: lo dicono loro, potrebbe essere chiunque. “Sono Marco, sì. Sui miei documenti c'è scritto Marco Caltagirone. Sono nato a Roma. Dovremmo sposarci tra una settimana, sì. In teoria dobbiamo sposarci l’8 maggio“, esordisce così il futuro sposo per poi aggiungere: "Sicuramente ci sposeremo in chiesa l'8 maggio, sono molto contrariato per quello che sta succedendo, stiamo soffrendo tutti. Non posso apparire da nessuna parte perchè ho un contratto in esclusiva. Non mi va di apparire perché sono una persona discreta e in questo momento non posso mostrarmi”.

Perché un uomo discreto non ha sposato la Prati in segreto? "Perchè comunque Pamela fa parte di questo mondo e rispetto che lei, alle persone che la conoscono da quarant’anni, faccia vedere una sua gioia. Mi ha ferito vedere infamate le persone a cui voglio bene". Quando la conduttrice chiede conto del premio consegnatogli in Albania, che non risulterebbe a nessuno, risponde: "Io di questa cosa ne parlerò da te in studio, se ti va bene”. Cioè Mark non vuole apparire, non mostra una foto, si farà vedere solo a Verissimo e già fissa una nuova ospitata dalla D'Urso? Alla faccia della timidezza!

CALTAGIRONE SMENTITO DA VERISSIMO

Non esiste alcun veto da parte di Silvia Toffanin e di Verissimo, l'account Instagram del programma precisa: "Come già detto durante l'intervista con Pamela Prati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l'ora di conoscerlo!". La stessa conduttrice in diretta aveva aggiunto: "Lo hai deciso tu e non ti ho obbligato io". E nel comunicato di lancio della trasmissione si precisava: "Silvia Toffanin chiede perché non mostra nessuna foto di lui o di loro due insieme, che nulla avrebbero a che fare con l’esclusiva sulle nozze data al talk show". Insomma Mark può apparire, l'esclusiva è per le nozze non sulla sua immagine.

LE STRANEZZE AUDIO, UNA VOCE METALLICA CHE PRONUNCIA UNA FRASE (VIDEO)

Nel corso della telefonata l'audio crea non pochi problemi, la conduttrice chiede di abbassare il volume della tv, Caltagirone parla con un tono di voce molto basso e chiede di ripetere le domande. Abbiamo notato un particolare che riportiamo con tanto di filmato, a un certo punto un'altra voce pronuncia questa frase: "Per favore dovresti sbloccare (o spostare?, ndr) il telefono". Ci sentiamo di escludere l'intervento dalla regia che chiederebbe al massimo di abbassare la tv, la voce è poi metallica somigliante a quelle delle app. C'era una app attiva che faceva interferenza con l'audio dello schermo? "La telefonata è così disturbata per camuffare a voce o perché chiama dalla Libia?", twitta l'account BitchF. Tweet che riceve un like da Barbara D'Urso, nemmeno lei crede all'autenticità della telefonata?

PRATI, CALTAGIRONE E I PROBLEMI CARDIACI

Già il Corriere della sera aveva parlato di un malore di Pamela Prati nelle scorse settimane, la Perricciolo a Oggi aveva aggiunto: "La Prati non si alza dal letto da tre giorni e da una settimana non mangia". Questa volta Eliana Michelazzo si spinge oltre: "Come sta? Ha un po' di problemi cardiaci, ha il battito cardiaco accelerato. Stanno facendo il gioco al massacro, sono uscite venticinque notizie al giorno, mi sembra anche giusto che una signora di sessant'anni si senta così. Pamela si sta dando le colpe per aver manifestato il suo amore, si sente sotto pressione."

Problemi di salute anche per il futuro sposo: "Anche Mark Caltagirone ha problemi cardiaci, sta male anche lui", aggiunge la manager. L'avvocato cagliaritano a cui erano state rubate le foto, poi spacciate secondo l'esponente del Pd calabrese Alessia Bausone per quelle di Mark Caltagirone, aveva riferito di aver saputo da Pamela Perricciolo che "il signor Caltagirone era rimasto vittima di un brutto infarto". Se tra le parti non ci sono stati contatti come faceva l'avvocato cagliaritano a conoscere i problemi dell'imprenditore romano?

LA DATA BALLERINA E IL PROBLEMA DELLA LOCATION: "SI VERGNOGNANO, CI HANNO RIDATO L'ASSEGNO"

L'8 maggio saranno celebrate le nozze dell'anno? Diversi invitati non hanno ancora ricevuto le partecipazioni e non sono a conoscenza nemmeno della location (come ha dichiarato lo stesso Cristiano Malgioglio a Dagospia). Si va dunque verso un rinvio delle nozze come affermato dal sito BitchyF? "No, non so chi mette in giro queste notizie. L'8 maggio? Non lo so, per me fino adesso è così. Non abbiamo ancora mandato le partecipazioni, dobbiamo rifarlo visto che è cambiato il nome del posto. Una struttura ci ha dato picche perché si vergogna di questa situazione e allora abbiamo cambiato. I proprietari del borgo (in Umbria, ndr) ci hanno ridato l'assegno firmato da Caltagirone indietro. Stiamo procedendo per vie legali", ha spiegato l'agente della Prati.

I "VETI" DI ELIANA A NON E' LA D'URSO

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per partecipare alla trasmissione di Barbara D'Urso ha posto alcuni veti, come ammesso dalla stessa conduttrice. Nessun riferimento agli ex della Prati, ai due bambini in affido e nemmeno alla sua vita privata. Quando Riccardo Signoretti le chiede del "finto" marito Simone Coppi replica: "Ho chiesto precisamente di non parlare della mia vita privata".

Favoloso, presente in studio, incalza: "Non hai la fede", Eliana risponde a tono: "Certo che ho la fede." Quando il direttore di Nuovo accenna invece alle condanne per Ndrangheta di alcuni parenti della Perricciolo, questo scrive Fanpage, la Michelazzo si scalda: "Non si parla di questa cosa, evita questa cosa. Sono cose personali, sono cose delicate, non ti permettere." Poco dopo la ragazza finisce in lacrime: "E' troppo, non abbiamo ammazzato nessuno".

MICHELAZZO AMMETTE LA BUFALA SULLA LIBIA E ROSA PERROTTA SVELA LE FINTE STORIE SUI SOCIAL

"L’altra volta mi sono sbagliata a dire Libia, lo so che c’è la guerra, tempo addietro è stato lì, ha fatto i suoi lavori. Ho fatto una figuraccia l'altro giorno, avete ragione", ha ammesso in diretta la Michelazzo. L'ex tronista Rosa Perrotta, presente all'addio al nubilato della primadonna del Bagaglino, ha preso le distanze lasciando l'agenzia e rivelando alcuni dettagli: "Sono uscita dall'agenzia di Pamela Prati perché ho voluto dissociarmi da questa storia che non mi era assolutamente chiara.

Sono partita nella totale inconsapevolezza, ripensando ai giorni passati insieme in effetti non ho mai visto o sentito Pamela parlare al telefono con questa persona. Man mano che le cose emergevano io capivo che non potevo difendere nessuno e che la situazione era oggettivamente imbarazzante. Un altro elemento che mi ha fatto riflettere relativo a una storia che Pamela ha postato sul suo profilo Instagram, l'agente ha sostenuto che quella fosse una storia girata in Libia probabilmente dal marito che si trovava lì.

Ma ho scoperto che quella storia l’avevo anche io sul cellulare perché l’abbiamo fatta durante il nostro viaggio in Egitto”, ha raccontato l’ex concorrente dell'Isola dei Famosi. "Lo dico e lo ammetto è stato un mio errore quel giorno", ribadisce la Michelazzo che subisce l'attacco definitivo di Enrica Bonaccorti: "Devi studiare di più perché sono troppi gli errori che fai". Ricordiamo che Caltagirone aveva scritto ad Angelo Sanzio, il ken umano, di trovarsi addirittura in Siria.

IL CASO SIGNORINI (NON CITATO), LA DIFESA DELLA MANAGER CHE NON TORNA

"Domani un mio collega al Costanzo Show dirà che proprio Eliana e Pamela lo hanno ingannato con un falso fidanzato che lo ha adescato online rispondi anche a questo", lancia l'amo Signoretti nel corso del dibattito senza citare il direttore di Chi. "Il Costanzo Show non è ancora andato in onda quindi non so di chi tu stia parlando", aggiunge la D'Urso mentre Eliana si difende così: "Non esiste proprio, le notizie che sono uscite in questi giorni sono fasulle perché nel 2008-2009 ero a Uomini e Donne da Maria De Filippi. Non sto facendo che pagare gli avvocati."

In realtà le date non tornano perché Signorini nell'articolo rivelazione pubblicato su Chi parla dell'anno 2010, quando la Michelazzo non era più a Uomini e Donne ed era già sposata (per davvero o per finta) con Simone Coppi.

SANZIO, VARONE E FAVOLOSO RIBADISCONO LE ACCUSE

"Pamela Perricciolo mi disse che aveva bisogno di qualche soldo, ho accolto questa sua richiesta. Mi fece delle pressioni parlandomi di una persona a lei molto cara calabrese, avevo un po' paura e quindi ho ceduto a questa richiesta prima di allontanarmi da loro definitivamente", ha detto Sara Varone confermando quanto già dichiarato al settimanale Oggi. Lo stesso ha fatto anche Angelo Sanzio, intervistato dallo stesso settimanale: “Io Mark non l’ho mai visto, mai, in un anno e mezzo non è mai capitato di incontrarlo o sentirlo. Solo dopo la mia decisione di lasciare l’agenzia Aicos, si è fatto vivo prima attraverso Instagram e con toni abbastanza accesi.

Diceva di essere in Siria e mi specificò che era pronto a pagare anche tre avvocati per tutelare Pamela e la società Aicos che la showgirl dice di dirigere”. Sono state mostrate nuovamente le chat tra Favoloso e Caltagirone, l'ex della Moric ha ribadito le sue posizioni. Nel corso del suo intervento Dago ha perfettamente sintetizzato il caso Prati: "Siamo partiti da una farsa e ci stiamo avvicinando a una sorta di tragedia", chiudendo con la domanda delle domande: "Perché nessuna di queste persone ha denunciato Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo?" Ah saperlo.

