E' lui o non è lui? Che ci faceva la settimana scorsa nella sede Mediaset di Cologno Monzese il discusso Fabrizio Corona in compagnia del suo avvocato Ivano Chiesa?

LA VITA IN DIRETTA: RISCHIA LORELLA CUCCARINI, VERSO LA RICONFERMA ALBERTO MATANO

Marzo è arrivato e, come accade ogni anno, sono già iniziate le manovre per la prossima stagione televisiva. A Rai1 Stefano Coletta vorrebbe concentrare il suo lavoro soprattutto sul prime time senza stravolgere il daytime, un cambiamento dovrebbe però esserci per la conduzione de La Vita in Diretta. Stando alle voci che circolano con insistenza a Viale Mazzini a rischiare sarebbe Lorella Cuccarini, alla conduttrice viene riconosciuta la sua professionalità ma si sottolinea anche una distanza dal mondo dell'infotainment con una capacità più spiccata nel varietà. Dovrebbe invece restare al suo posto il collega Alberto Matano.

TINNY ANDREATTA, IL NOME FORTE PER IL DOPO SALINI

Le pressioni costanti, e forse eccessive, dei partiti politici su Fabrizio Salini stanno rendendo il suo percorso in Rai sempre più tortuoso. In pochi scommettono su una tenuta a lungo termine per l'amministratore delegato, con forza il Partito Democratico spinge per un cambiamento ai vertici. Con Salini in uscita si punterebbe sicuramente su un manager interno, anche per evitare ulteriori polemiche. Il nome forte sarebbe quello di Tinny Andreatta, la direttrice di Rai Fiction, forte anche dei risultati ottenuti, starebbe scalpitando e non poco occupare la poltrona più importante. La Andreatta figlia di Beniamino, ex ministro Dc amico di Sergio Mattarella, gode di molta stima anche tra diversi produttori tv.

DILETTA LEOTTA E L'IMITAZIONE A QUELLI CHE IL CALCIO: LA REAZIONE DELLA CONDUTTRICE

A Quelli che il calcio Brenda Lodigiani imita da qualche tempo Diletta Leotta. E' tornata sul "campo" dopo il Festival di Sanremo prendendo in giro l'imbarazzante monologo del volto di Dazn. La bella conduttrice su Twitter ha reagito con un sorriso stando in maniera intelligente al gioco ma c'è anche chi assicura che in realtà non avrebbe fatto i salti di gioia. In particolare per l'imitazione trasmessa nella puntata del 9 febbraio, con riferimento proprio al monologo e a sua nonna. Le solite malelingue?

VIP IN VACANZA GRATIS IN CAMBIO DI PUBBLICITA' SOCIAL E COPERTINE: IL "SISTEMA" E' DI MODA

Vi capita di osservare sui social vip di casa nostra in vacanza negli stessi posti con tanto di tag e hashtag per l'albergo stellare? La vacanza è ovviamente gratis in cambio di visibilità, come potevano immaginare in molti. Il passo successivo, solo per alcuni vip e a determinate condizioni, prevede anche un sistema più complesso. L'accordo tra hotel di lusso e settimanali che offrono la vacanza al volto noto che se la gode con tanto di paparazzo al seguito, e al ritorno, dopo aver smarkettato pure sui social, annuncia al settimanale qualcosa di importante: un matrimonio, la voglia di maternità, un figlio già in arrivo, la vita da single dopo una rottura. Ovviamente con foto e citazioni ovunque dell'albergo in questione.

CON QUALE CONDUTTRICE MESSAGGIA ACHILLE LAURO?

Tutti pazzi di Achille Lauro, il cantante sta infatti vivendo un momento d'oro grazie al successo di Sanremo 2020. Corteggiato e richiestissimo in tv, pochi sanno che Lauro da qualche settimana ha iniziato a scambiarsi messaggi "simpatici" e di stima con una nota conduttrice. Un nome sorprendente, flirt in vista? Placate le fantasie, solo amicizia...

GIRA VOCE

1) Chi scenderà in pista a Ballando con le stelle dal prossimo 28 marzo? Certa la presenza dell'attrice Barbara Bouchet ma aggiungiamo anche certezze sulla presenza della conduttrice Elisa Isoardi che ha già iniziato gli allenamenti. Non farà invece parte del cast Francesca Fialdini, il suo nome era circolato con insistenza nei giorni scorsi. Gira voce che sarebbe in dirittura d'arrivo l'accordo con Can Yaman, attore turco diventato famoso in Italia grazie alla soap Bitter Sweet. A curare la trattativa sarebbe l'Adc Management di Andrea Di Carlo, proprio del manager ci eravamo occupati nell'ultima rubrica per la sua storica amicizia con il direttore di Rai1 Stefano Coletta. L'attore, molto amato sui social, di recente è stato ospite a C'è posta per te e a Live-Non è la D'Urso.

2) Si divide tra Milano, Roma e Parigi, ha un marito in vista, cinque figli, una linea di cosmetici lanciata da pochi giorni, impegno da procuratrice e da opinionista. Wanda Nara non si ferma più e gira voce che al Grande Fratello Vip si sia presentata qualche settimana fa in compagnia dei suoi cinque figli che hanno trascorso tutto il tempo dietro le quinte. Minisupporter ma per ora nessuna capatina del bomber Mauro Icardi.

3) Massimo Giletti continua a ottenere buoni ascolti con Non è l'Arena, senza un budget importante ma con una durata record, partendo alle 20.30 e senza il traino di Otto e mezzo. Per la gioia di La7 e di Urbano Cairo è stato inserito in prime time un nuovo blocco pubblicitario, arrivando a un totale di sette break. Tenere alta la curva è sempre più difficile ma gira voce che il giornalista stia lavorando a nuove sorprese per il pubblico.

INDOVINELLI

1) La dirigente di un importante gruppo televisivo avrebbe perso la testa per un noto giornalista. La loro relazione non sarebbe più tanto segreta e potrebbe avere ripercussioni sulla carriera di entrambi. Di chi stiamo parlando?

2) Avvisata la compagna "famosa" di un inviato tv che il ragazzotto si diverte a inviare messaggi privati molto hot su Instagram. Chi sono?

3) E' un politico noto e di peso ma guarda con molto interesse le puntate dell'importante reality. Ha occhi solo per una concorrente che racconta di aver segnalato con successo. Chi sono?