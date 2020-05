1 mag 2020 10:52

A LUME DI CANDELA - 'VERISSIMO' REPLICA A PAMELA PRATI: "NIENTE INTERVISTA (IN REPLICA, NDR). BASTA LO DICIAMO NOI! NON ABBIAMO BISOGNO DELLA SIGNORA PRATI PER FARE VERISSIMO. BUONA PRIMAVERA". LA SHOWGIRL SARDA AVEVA ATTACCATO DURAMENTE IL PROGRAMMA, SALVO POI CANCELLARE TUTTO. A RISCHIO LE OSPITATE DI PERRICCIOLO E MICHELAZZO A LIVE NON E' LA D'URSO (ANTICIPATE DA DAGOSPIA)