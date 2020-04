30 apr 2020 19:49

A LUME DI CANDELA - IL PRATIGATE NON MUORE MAI: MEDIASET "FESTEGGIA" A MODO SUO L'ANNIVERSARIO DELLA BUFALA SCOPERCHIATA DA DAGOSPIA. SABATO 'VERISSIMO' TRASMETTERA' IN REPLICA L'INTERVISTA A PAMELA PRATI, DOMENICA 'LIVE NON E' LA D'URSO' DOVREBBE OSPITARE PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO - LA REAZIONE FURIOSA DELLA PRATI: ''FATEVI UNA VITA E TRATTATE ARGOMENTI UTILI PER LA NAZIONE, BASTA RIDICOLIZZARMI''