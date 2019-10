4 ott 2019 13:46

A LUME DI CANDELA - ADRIAN DIVENTA ''ADRIANO'' E DA INIZIO NOVEMBRE TORNA SU CANALE 5. CELENTANO QUESTA VOLTA CI METTE LA FACCIA CON UN VERO ONE MAN SHOW IN ONDA DAGLI STUDI DI COLOGNO MONZESE. AL MOMENTO SAREBBERO PREVISTE QUATTRO PUNTATE, IL MOLLEGGIATO E CLAUDIA MORI SONO A LAVORO DA SETTIMANE. DOPO IL FLOP DI GENNAIO 2019 COME RISPONDERA' IL PUBBLICO AL SUO RITORNO IN TV?