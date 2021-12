alessia marcuzzi

Giuseppe Candela per Dagospia

SANREMO 2022: NON CI SARANNO MARCUZZI, LAMBORGHINI E ISOARDI. PER PARADISO...

Sanremo sinonimo di voci, rumors, chiacchiericci, pettegolezzi.

Ma anche di tante fake news. Chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston?

Il settimanale Chi aveva svelato e poi addirittura rilanciato la certezza Alessia Marcuzzi, ci aveva pensato il Corriere della Sera a smentire l'ipotesi, noi possiamo aggiungere che si tratta di un nome mai vagliato.

elettra lamborghini fuori di seno a sanremo 1

Lo stesso giornale aveva anche accennato all'ipotesi Amazon, anche questa per ora non troverebbe conferme.

Tornando al Festival non saranno tra le co-conduttrici Elettra Lamborghini, svelata dal Messaggero, e nemmeno Elisa Isoardi, anche in questo caso nome mai finito sul tavolo. A differenza di quanto accennato dal settimanale Chi, Tommaso Paradiso non sarà il co-conduttore di Sanremo 2022.

tommaso paradiso 1

La sua presenza sarebbe prevista ma in un ruolo differente.

ZAIA E FEDRIGA DA FAZIO: LO "SGARBO" A SALVINI

luca zaia a che tempo che fa

Prima Luca Zaia poi Massimiliano Fedriga. Due esponenti di spicco della Lega ospiti di Fabio Fazio, conduttore considerato il "nemico numero uno" in Rai di Matteo Salvini che per anni lo ha letteralmente massacrato.

Dalle parti del Carroccio gira voce che il Capitano e i suoi fedelissimi non avrebbero affatto gradito la decisione dei suoi colleghi di partito di partecipare a Che tempo che fa. Solo poche settimane fa il partito leghista aveva protestato per i temi dell'ospitata di Lady Gaga. Uno sgarbo verso il leader?

matteo salvini massimiliano fedriga

SLITTA LO SHOW DE IL VOLO SU RAI1

Una serata speciale dedicata a Sanremo, una celebrazione con Il Volo prevista per venerdì 28 gennaio. Stando alle nostre fonti lo show con il trio canterino Ginoble-Barone-Boschetto dovrebbe slittare, creando un buco, l'ennesimo, in palinsesto da coprire. Cosa andrà in onda su Rai1?

GIULIA DE LELLIS E LOVE ISLAND, IN DUBBIO LA SECONDA STAGIONE DEL REALITY

giulia de lellis

Il debutto su Discovery + poi lo sbarco su Real Time. Il reality Love Island con la conduzione di Giulia De Lellis, al netto dei soliti comunicati shock, non ha di certo lasciato il segno. Ci sarà una seconda stagione? Una decisione sarà presa a gennaio ma considerando i costi e i risultati ottenuti sarebbe in bilico. Una bocciatura per l'influencer?

ORFEO VUOLE "FREGARE" TRE PROGRAMMI A DI BELLA?

A Viale Mazzini gira voce che Mario Orfeo, fresco di nomina alla direzione Approfondimento (con all'interno tutti i talk) vorrebbe rubare al collega Antonio Di Bella, direttore del Daytime, la gestione di ben tre titoli.

giulia de lellis 6

Unomattina, gestito anche dal Tg1 di Monica Maggioni, condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti (di cui Orfeo è testimone di nozze), La Vita in diretta condotta con successo da Alberto Matano e Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone che dopo le difficoltà iniziali è diventato un successo della rete, voluto da Stefano Coletta. In Rai tutti sanno che i talk portano rogne e poche possibilità di manovre e che il vero potere passa attraverso il daytime, Orfeo riuscirà a fregare tre programmi a Di Bella?

MARIO GIORDANO, FUORI DAL CORO E IL FUTURO IN BILICO

mario orfeo

Avvisate Mario Giordano che il lungo stop, evitato dopo le polemiche, del suo talk "Fuori dal Coro" non era affatto casuale. Dalle parti di Cologno Monzese da tempo i toni della trasmissione, considerato megafono di populisti e no-vax, non sono più ben visti. Una linea editoriale ritenuta dannosa, anche per ragioni politiche e di immagine. C'è chi giura che, al netto delle smentite del caso, la trasmissione potrebbe non avere vita lunga. Sarà vero?

LA PUPA E IL SECCHIONE, BARBARA D'URSO E L'IMPOSTAZIONE DELLO SHOW

antonio di bella

Dopo il ridimensionamento di Barbara D'Urso si lavora a una sua uscita da Pomeriggio 5 (e di Federica Panicucci da Mattino 5) con uno spostamento nel mondo intrattenimento. Per lei uno show e una retrocessione su Italia1 dove condurrà una nuova edizione de "La Pupa e il Secchione". E bisogna fare i conti con i primi problemi sull'impostazione dello show: la conduttrice vorrebbe lo studio, la diretta, il ritorno della giuria e la presenza di nomi "vip" in gara. La spunterà?

barbara durso 1

GIRA VOCE

1) Gira voce che Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, avrebbe un sogno nel cassetto. Quale? Il giornalista, stimato da Giorgia Meloni, sognerebbe la direzione de Il Secolo d'Italia. Si realizzerà?

2) Dopo lo stop dello scorso anno i programmi del daytime di Rai1 si stavano preparando per la trasferta a Sanremo 2022: Domenica In, La Vita in Diretta, Oggi è un altro giorno, Italia Sì e Dedicato.

FRANCESCO BORGONOVO

Questa l'idea, considerata una certezza fino a pochi giorni fa. Gira voce che negli ultimi giorni tutto sarebbe tornato in discussione. Ovviamente saranno i dati Covid a fornire il verdetto definitivo.

3) Che debutto di fuoco! Patrizia Groppelli è stata ospite nei giorni scorsi a Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. Gira voce che Lady Sallusti abbia vissuto la sua ospitata in maniera particolare. Nello stanzino in cui era collegata alla Rai di Sempione erano in corso dei lavori e i rumori del trapano hanno reso impossibile la comprensione di una sola parola!

4) Nei prossimi mesi su Prime Video sbarcherà la seconda stagione di Lol, il programma rivelazione avrà un cast molto forte. Gira voce che avrebbe stupito tutti Virginia Raffaele: una sfinge. Dicono. Sarà vero?

VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO 2019

TRENTA MILIONI IN MENO PER RAI FICTION

Rai Fiction continua a regalare successi con prodotti già noti e tante novità. Gira voce che la direttrice Maria Pia Ammirati in questi giorni sarebbe furiosa. Il motivo? L'arrivo di nuovi tagli: il budget passerebbe dai 190 ai 160 milioni di euro. Ben trenta milioni in meno.

INDOVINELLI

1) Durante Sanremo Giovani alcuni big in gara, attraverso i loro gruppi di lavoro, hanno vincolato le loro immagini e reso impossibile la trasmissione nei programmi Rai del daytime. Di chi stiamo parlando?

maria pia ammirati

2) Un noto hotel situato al centro di Milano è alla ricerca di un opinionista prezzemolino. Dicono abbia lasciato un conto salato da pagare. Chi è?

3) Avvisate i giornalisti navigati Rai che per alcuni si starebbe pensando a una promozione in prime time. Non c'è da festeggiare, è solo un modo per portarli al flop ed evitare una riconferma per la prossima stagione. Chi sono?

FRANCESCO BORGONOVO giulia de lellis GIULIA DE LELLIS CARLO BERETTA