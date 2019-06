Eliana Michelazzo e le nozze della Ferro

Giuseppe Candela per Dagospia

wanda ferro con pamela perricciolo e eliana michelazzo 5

Allora è un vizio! Il duo Perricciolo-Michelazzo organizzava più matrimoni di Enzo Miccio! Andiamo con ordine. Il 23 aprile 2016 Mark Caltagirone, sposo inesistente di Pamela Prati, annunciava sul suo profilo Facebook di essersi sposato con Wanda Ferro, parlamentare di Fratelli d'Italia. Proprio sui social erano apparse le immagini dei tatuaggi con le iniziali di entrambi e altri scatti della politica calabrese in compagnia del duo terribile Pamela-Eliana.

wanda ferro con pamela perricciolo e eliana michelazzo 4

Il 5 aprile 2019 la deputata smentiva le avvenute nozze a Dagospia: "Tengo a precisare che non sono mai stata sposata con alcuno, come si può facilmente verificare, e che non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone, al quale mi legano esclusivamente alcuni scambi di battute scherzose su Facebook risalenti ad alcuni anni fa”.

Il matrimonio, per omesso di sposo, non è stato ovviamente celebrato ma era previsto. Dagospia aggiunge infatti questo tassello che conferma, ancora una volta, il metodo usato dalle due manager. La Michelazzo in una diretta Instagram qualche giorno fa, rivolgendosi all'ex collega Perricciolo, aveva dichiarato: "Ora cerchi di difendere Wanda Ferro, pensi ti faccia lavorare? Eh no, perché Wanda Ferro è venuta a Roma, è stata con noi e ha parlato di Marco. Ha parlato davanti a uno stilista dell'abito del matrimonio, anche lei si doveva sposare. Anche lei ha visto il bambino, mi hai fatto vedere la fotografia insieme."

wanda ferro con pamela perricciolo e eliana michelazzo 3

Il matrimonio della Ferro con Caltagirone, anche in questo casa senza nessun incontro reale, era realmente previsto? "Dall'inizio ho difeso Wanda Ferro per lo shitstorming politico dei profili Fake della famiglia allargata Caltagirone-Coppi che voleva inficiarle la campagna elettorale e di conseguenza l'elezione al Parlamento nei primi mesi dello scorso anno. C'è da dire che nella vulgata della 'Catanzaro bene' tutti o quasi sono a conoscenza del fatto che lei nel 2016 avrebbe dovuto sposarsi con Caltagirone", dichiara Alessia Bausone a Dagospia.

wanda ferro con pamela perricciolo e eliana michelazzo 2

L'esponente del Pd calabrese lo scorso 10 aprile si era esposta pubblicamente affermando l'inesistenza di Mark Caltagirone, inventato per fini di marketing e pressione politica. Questa volta aggiunge ulteriori dettagli: "Addirittura mi risulta che Wanda a Roma nel maggio del 2016 all'Hotel The Duke, scortata da Michelazzo e Perricciolo, si incontrò con un noto stilista per chiedergli di farle l'abito da sposa. Gli disse che si doveva sposare in Toscana e che non essendo più una ragazzina avrebbe preferito una cerimonia molto intima. Un canovaccio simile al matrimonio di Pamela Prati, in effetti, sul quale ci si aspetta più di una spiegazione, tenuto conto che è documentato che la Ferro passò con le due agenti Aicos l'estate del 2016".

wanda ferro con pamela perricciolo e eliana michelazzo 1

In effetti sui social delle protagoniste di questa storia compaiono diversi scatti insieme risalenti proprio al periodo in questione, il trio fa tappa anche nell'Argentario. L'abito da sposa, l'incontro con lo stilista, la cerimonia in Toscana: lo stesso meccanismo usato con Pamela Prati. L’esponente del partito di Giorgia Meloni era stata tirato in ballo dalla Michelazzo anche durante Live-Non è la D'Urso: “Wanda Ferro ha detto che non ha fatto nulla e lei ha la fotografia con il finto Sebastian, l’ho vista dal cellulare della Perricciolo. Tre anni fa questo bambino ha fatto la fotografia all’aeroporto o da qualche parte. Wanda Ferro invece di negare dovrebbe dire la verità, è un’altra che mente”, aveva detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La foto della Ferro con il finto Sebastian Caltagirone alla stazione Termini di Roma era stata mostrata dal FattoQuotidiano.it: “Sono stata chiamata in causa in una storia che tutti hanno compreso essere un coacervo di falsità e menzogne. Ho sempre pensato che i magistrati avessero cose più serie e importanti di cui occuparsi, ma nel momento in cui sono emersi scenari gravi e inquietanti ho affidato la questione ai miei legali che hanno già da tempo presentato le denunce del caso. Essendo in corso indagini, anche su mia iniziativa, non ritengo opportuno rendere dichiarazioni pubbliche”, aveva dichiarato la parlamentare allo stesso sito.

marco caltagirone si sposa e wanda ferro commenta con baci e amore wanda ferro con il finto sebastian caltagirone marco caltagirone si fidanza e wanda ferro commenta con baci e amore marco caltagirone pubblica wanda ferro e pamela fa la gelosa igor lazio minaccia wanda ferro wanda ferro come immagine di copertina di marco caltagirone wanda ferro sul profilo di marco caltagirone il cane oscar di wanda ferro sul profilo di marco caltagirone wanda ferro sul profilo di marco caltagirone la homepage di marco caltagirone piena di foto di wanda ferro e del cane oscar marco caltagirone posta tutto quello che fa wanda ferro stefano codispoti wanda ferro seba caltagirone pamela perricciolo wanda ferro eliana michelazzo stefano codispoti wanda ferro seba caltagirone wanda ferro intervista a mark caltagirone su lavoro e amore con politica calabrese eliana michelazzo e le chat tra mark caltagirone e luigi favoloso pamela prati il servizio su gente in abito da sposa sulla pagina facebook della mark caltagirone holding pamela prati mark caltagirone intervista a mark caltagirone su lavoro e amore con politica calabrese l inesistente mark caltagirone parla con la finta silvia sbrigoli di wanda ferro hellen roma manda pizzini a wanda ferro il finto sebastian caltagirone contro wanda ferro copia