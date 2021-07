Giuseppe Candela per Dagospia

ANSUINI SOTTO ATTACCO: TUTTI VOGLIONO MARIO DRAGHI IN TV

Paola Ansuini, portavoce del premier Draghi, continua a ricevere richieste di interviste da quotidiani e programmi televisivi. Alcuni volti di punta provano a giocare d'anticipo in vista della prossima stagione con la speranza del colpo: la prima intervista in studio in esclusiva del presidente del Consiglio. Ma la linea per ora non è cambiata e la Ansuini ripete il copione all'infinito: no, grazie.

SANREMO 2022 E AMADEUS, SI VA VERSO IL SI'. ECCO I MOTIVI

Chi condurrà e organizzerà Sanremo 2022? L'ipotesi Amadeus Ter continua a rafforzarsi con il passare dei giorni. A Viale Mazzini sono molti a spingere per il tris: un pressing fortissimo da RaiPubblicità (che grazie a Sanremo 2021 ha incassato 40 milioni di euro), dal direttore di Rai1 Stefano Coletta e dal mondo musicale. Due punti saranno da chiarire nelle prossime settimane: il contratto di Amadeus, ora in scadenza, e gli incontri con i nuovi vertici per la fumata bianca. L'annuncio arriverà a fine luglio?

MARCUZZI-GATE: LA DELUSIONE DI PIERSILVIO, LA PROPOSTA DI LA7 E CASCHETTO...

1) A Cologno Monzese gira voce che Piersilvio Berlusconi, al netto di tutte le voci e frasi di rito, non avrebbe gradito le modalità scelte da Alessia Marcuzzi per salutare Mediaset dopo 25 anni. In primis una forte critica alla scelta di comunicazione e in secundis la convinzione di una soluzione possibile tra le parti per un nuovo prime time nel 2022. Prime time, va precisato, non ancora offerto al momento delle trattative: sul tavolo in queste settimane solo Scene da un matrimonio (dopo il no a Scherzi a Parte), che precedentemente era stato proposto a Lorella Cuccarini.

2) Dagospia nei giorni scorsi ha rivelato di un pranzo di lavoro Al Bolognese a Roma tra Urbano Cairo, il direttore di La7 Andrea Salerno e il potente manager Beppe Caschetto. Gira voce che durante quel pranzo si sia discusso proprio di Alessia Marcuzzi con tanto di proposta ufficiale da parte di La7. Offerta pare già declinata.

3) L'uscita di Alessia Marcuzzi da Mediaset regala anche una difficoltà extra al suo manager Caschetto che si ritrova di fatto senza artisti della sua agenzia a Cologno Monzese, unica eccezione la presenza di Sabrina Ferilli a Tu si que vales.

MARIO GIORDANO VITTIMA DI SCHERZI A PARTE

In autunno debutterà su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a parte con la conduzione di Enrico Papi, in onda la domenica sera al posto di Live-Non è la D'Urso. Tra le vittime eccellenti anche Mario Giordano, cosa avranno combinato all'eccentrico conduttore di Fuori dal Coro?

LA TALPA MANDA IN PENSIONE L'ISOLA DEI FAMOSI?

Il colpo a sorpresa ai palinsesti Mediaset? L'arrivo de La Talpa su Canale 5. Il reality, condotto nelle precedenti edizioni da Paola Perego, richiesta a gran voce sui social, è stato invocato per anni in lungo e in largo. Finalmente tornerà in onda nel 2022, ufficialmente dopo L'Isola dei Famosi, in primavera inoltrata. In realtà gira voce che l'arrivo del nuovo reality sia dovuto proprio alla debolezza de L'Isola dei Famosi che arranca da qualche stagione e che potrebbe, nonostante gli annunci e gli accordi, finire in soffitta prima del previsto.

GRANDE FRATELLO, IL NO DELLA ORLANDO AGITA ADIANA VOLPE

Stefania Orlando in maniera furba e intelligente dopo la sbornia del Grande Fratello Vip ha scelto altre strade: ospitate a La Vita in Diretta e un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale Show. E soprattutto ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi. Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe "passata come seconda scelta". La Orlando ha dovuto correggere il tiro sui social per calmare le acque?

LADY BONOLIS VA IN TV MA IL CONTRATTO NON È CURATO (DAL SUO SOCIO) PRESTA

Per restare in tema opinionisti (svelati da Dagospia), da segnalare che il contratto di Sonia Bruganelli, famosa in quanto Lady Bonolis, non sarebbe stato curato dall'Arcobaleno Tre di Lucio Presta. D'altronde lei stessa sui social aveva sottolineato di non far parte di nessuna agenzia ma proprio Arcobaleno Tre figura tra i soci della sua società Sdl 2005. Chi entrerà nella casa più spiata d'Italia? Tra i nomi già circolati trovano conferme le presenze di Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi (anticipati da Oggi) e Manuel Bortuzzo (svelato da Dagospia). A differenza di quanto circolato non dovrebbe entrare nella casa nuovamente Pamela Prati.

DEDICATO, L'EGO DELLA AUTIERI E L'AGITAZIONE DIETRO LE QUINTE

Dietro le quinte di Dedicato, il nuovo programma condotto da Serena Autieri, il clima sarebbe poco rilassato. Non tanto per la pioggia di critiche social ma per l'ego incontenibile della padrona di casa che gestirebbe in tutto e per tutto la trasmissione, affidandosi solamente ai consigli di suo marito, il manager Enrico Griselli. Pare che qualcuno abbia invitato la conduttrice ad atteggiamenti meno "dursiani", ascolterà i consigli?

INDOVINELLI

1) La rampante signorina è rimasta a mani vuote ma la sua esclusione potrebbe diventare un vero e proprio caso politico. Si lavora per soluzioni in extremis?

2) Clima tesissimo tra un giornalista, amato a destra, e un noto direttore. Tutta colpa di un contratto non ancora firmato e di un taglio importante al suo compenso. Chi sono?

